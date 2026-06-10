Alarma por salud infantil en Chile: 85% de padres cree que sus hijos tienen peso normal, pero cifras muestran otra realidad
- Miércoles 10 de junio de 2026
- 19:45 hrs
El estudio evidenció que la inflación, el uso excesivo de pantallas y la normalización del sobrepeso están impactando la salud física y mental de niños y adolescentes en Chile.
Una preocupante radiografía sobre la realidad nutricional de niños y adolescentes chilenos reveló el V Observatorio Nutricional Nestlé – Universidad Finis Terrae 2026, elaborado junto a Ipsos. El estudio detectó una amplia diferencia entre la percepción de los cuidadores y el estado nutricional real de los menores, además de advertir sobre el creciente consumo de bebidas energéticas y los efectos de la crisis económica en la alimentación familiar.
La investigación consideró a 600 cuidadores de niños y adolescentes entre 2 y 15 años de todo el país y puso el foco en hábitos alimentarios, salud mental y acceso a una alimentación saludable.
Padres no perciben el sobrepeso de sus hijos
Uno de los hallazgos más relevantes fue la diferencia entre la percepción de los padres y las cifras oficiales sobre el peso de los menores.
Mientras el 85% de los cuidadores considera que sus hijos tienen un peso normal, los datos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) indican que solo el 43% de los escolares se encuentra dentro de ese rango. En contraste, un 51% presenta sobrepeso u obesidad.
El académico de la Escuela de Nutrición de la Universidad Finis Terrae, Edson Bustos, explicó que muchas familias han normalizado el exceso de peso debido a su alta presencia en la sociedad.
Impacto en la salud mental
El estudio también evidenció consecuencias emocionales asociadas al exceso de peso, especialmente durante la adolescencia.
Un 24% de los cuidadores de jóvenes entre 13 y 15 años aseguró que el peso ha afectado la salud mental de sus hijos. Las adolescentes aparecen como uno de los grupos más vulnerables debido a las presiones estéticas y sociales relacionadas con la imagen corporal.
Preocupa consumo de bebidas energéticas
Otro dato que encendió las alertas fue el consumo de bebidas energéticas a edades tempranas.
Según la encuesta, un 3% de los niños entre 2 y 5 años consume este tipo de productos, mientras que la cifra aumenta hasta un 12% en adolescentes.
El investigador advirtió que existe una percepción errónea sobre estos productos, ya que cerca de la mitad de los padres encuestados considera que son saludables debido a la publicidad asociada al deporte y al rendimiento físico.
Inflación afecta la alimentación familiar
La situación económica también aparece como un factor determinante en la calidad de la alimentación infantil.
El 62% de los encuestados considera que el aumento sostenido de los precios dificulta mantener hábitos saludables en el hogar. Además, un 24% reconoce utilizar alimentos como premio para sus hijos, reforzando una relación emocional con la comida.
Más pantallas y menos conciencia al comer
El informe también detectó que los menores pasan un promedio de tres horas diarias frente a pantallas.
Según los especialistas, comer mientras se utiliza el teléfono celular o se ve contenido digital reduce la percepción de saciedad y favorece el consumo excesivo de alimentos, aumentando el riesgo de sobrepeso y obesidad.
Expertos piden reforzar medidas en colegios
Ante este escenario, los investigadores plantearon la necesidad de impulsar políticas públicas permanentes para combatir la obesidad infantil.
Además, destacaron el rol que pueden cumplir los establecimientos educacionales, considerando que el 53% de los apoderados señaló que los colegios de sus hijos no cuentan con pautas claras sobre colaciones saludables.
Los especialistas coinciden en que la promoción de hábitos saludables desde la infancia será clave para enfrentar una problemática que ya afecta a más de la mitad de los escolares del país.