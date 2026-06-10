El estudio evidenció que la inflación, el uso excesivo de pantallas y la normalización del sobrepeso están impactando la salud física y mental de niños y adolescentes en Chile.

Una preocupante radiografía sobre la realidad nutricional de niños y adolescentes chilenos reveló el V Observatorio Nutricional Nestlé – Universidad Finis Terrae 2026, elaborado junto a Ipsos. El estudio detectó una amplia diferencia entre la percepción de los cuidadores y el estado nutricional real de los menores, además de advertir sobre el creciente consumo de bebidas energéticas y los efectos de la crisis económica en la alimentación familiar.

La investigación consideró a 600 cuidadores de niños y adolescentes entre 2 y 15 años de todo el país y puso el foco en hábitos alimentarios, salud mental y acceso a una alimentación saludable.

Padres no perciben el sobrepeso de sus hijos

Uno de los hallazgos más relevantes fue la diferencia entre la percepción de los padres y las cifras oficiales sobre el peso de los menores.

Mientras el 85% de los cuidadores considera que sus hijos tienen un peso normal, los datos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) indican que solo el 43% de los escolares se encuentra dentro de ese rango. En contraste, un 51% presenta sobrepeso u obesidad.

El académico de la Escuela de Nutrición de la Universidad Finis Terrae, Edson Bustos, explicó que muchas familias han normalizado el exceso de peso debido a su alta presencia en la sociedad.

Impacto en la salud mental

El estudio también evidenció consecuencias emocionales asociadas al exceso de peso, especialmente durante la adolescencia.

Un 24% de los cuidadores de jóvenes entre 13 y 15 años aseguró que el peso ha afectado la salud mental de sus hijos. Las adolescentes aparecen como uno de los grupos más vulnerables debido a las presiones estéticas y sociales relacionadas con la imagen corporal.