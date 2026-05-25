Ya se puede activar el cupón de gas de $27 mil: revisa quiénes pueden acceder
- Lunes 25 de mayo de 2026
- 19:14 hrs
La activación se realiza online mediante ClaveÚnica y el monto solo podrá utilizarse para comprar gas licuado.
Desde hace algunos días ya se encuentra disponible el proceso para activar el cupón de gas licuado de $27.000, beneficio impulsado para apoyar a hogares vulnerables en la compra de cilindros de gas.
La ayuda está dirigida a personas que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y podrá activarse hasta el próximo 30 de junio.
Quiénes pueden acceder al beneficio
Según detalla ChileAtiende, podrán acceder las personas que cumplan con los siguientes requisitos:
Tener 18 años o más
Ser jefa o jefe de hogar
Pertenecer al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares
Además, las personas extranjeras también podrán acceder al beneficio si cumplen con las condiciones establecidas.
Cómo activar el cupón de gas
La activación debe realizarse a través del sitio oficial Cupón de Gas utilizando la ClaveÚnica.
Una vez ingresados los datos, el sistema verificará automáticamente si la persona cumple los requisitos.
Tras completar el proceso, el beneficiario recibirá un correo electrónico del Ministerio del Interior y Seguridad Pública confirmando la activación y posteriormente otro mensaje de BancoEstado indicando cuándo podrá utilizar el beneficio.
Cómo se utilizará el beneficio
Para usar el cupón es obligatorio contar con una CuentaRUT activa.
El monto estará disponible a través de la aplicación de BancoEstado o RutPay, aunque también se podrá imprimir un voucher físico en Caja Vecina.
El beneficio podrá utilizarse hasta el 30 de septiembre de 2026. Después de esa fecha, el cupón vencerá automáticamente.
Las autoridades precisaron que el dinero solo servirá para comprar gas licuado en distribuidoras adheridas y no funcionará como saldo libre dentro de la CuentaRUT.