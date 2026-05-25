Ya se puede activar el cupón de gas de $27 mil: revisa quiénes pueden acceder

La activación se realiza online mediante ClaveÚnica y el monto solo podrá utilizarse para comprar gas licuado.

Desde hace algunos días ya se encuentra disponible el proceso para activar el cupón de gas licuado de $27.000, beneficio impulsado para apoyar a hogares vulnerables en la compra de cilindros de gas.

La ayuda está dirigida a personas que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y podrá activarse hasta el próximo 30 de junio.

Quiénes pueden acceder al beneficio

Según detalla ChileAtiende, podrán acceder las personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más

Ser jefa o jefe de hogar

Pertenecer al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares

Además, las personas extranjeras también podrán acceder al beneficio si cumplen con las condiciones establecidas.