SII podría fiscalizar ventas por Instagram y Marketplace: estas transferencias llaman la atención

Expertos advierten que las ventas frecuentes por redes sociales podrían ser consideradas actividades comerciales informales.

Vender ropa, comida, accesorios o servicios a través de Instagram, Marketplace o WhatsApp es una práctica cada vez más común en Chile. Sin embargo, muchas personas realizan estas actividades utilizando cuentas bancarias personales sin considerar que el Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzó a monitorear más de cerca determinados movimientos financieros.

Esto ocurre en el marco de la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, vigente desde septiembre de 2024, normativa que obliga a bancos e instituciones financieras a reportar ciertos movimientos sospechosos al organismo fiscalizador.

Qué transferencias podrían ser revisadas por el SII

Según explicó el abogado tributarista Esteban Larrondo, socio de MYL Consultores, la ley no prohíbe recibir transferencias, pero sí entrega mayores herramientas al SII para detectar actividades comerciales informales.

“La gente cree que existe una multa automática por recibir muchas transferencias y eso no es así. Lo que ocurre es que los bancos deben informar ciertos movimientos al SII para que pueda revisar si existe una actividad económica no declarada”, señaló el especialista.

De acuerdo con la normativa, los bancos deben informar cuando una persona:

Recibe 50 o más transferencias de distintos remitentes en un mismo día, semana o mes.

Recibe 100 o más transferencias en un semestre.