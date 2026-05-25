SII podría fiscalizar ventas por Instagram y Marketplace: estas transferencias llaman la atención
- Lunes 25 de mayo de 2026
- 19:59 hrs
Expertos advierten que las ventas frecuentes por redes sociales podrían ser consideradas actividades comerciales informales.
Vender ropa, comida, accesorios o servicios a través de Instagram, Marketplace o WhatsApp es una práctica cada vez más común en Chile. Sin embargo, muchas personas realizan estas actividades utilizando cuentas bancarias personales sin considerar que el Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzó a monitorear más de cerca determinados movimientos financieros.
Esto ocurre en el marco de la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, vigente desde septiembre de 2024, normativa que obliga a bancos e instituciones financieras a reportar ciertos movimientos sospechosos al organismo fiscalizador.
Qué transferencias podrían ser revisadas por el SII
Según explicó el abogado tributarista Esteban Larrondo, socio de MYL Consultores, la ley no prohíbe recibir transferencias, pero sí entrega mayores herramientas al SII para detectar actividades comerciales informales.
“La gente cree que existe una multa automática por recibir muchas transferencias y eso no es así. Lo que ocurre es que los bancos deben informar ciertos movimientos al SII para que pueda revisar si existe una actividad económica no declarada”, señaló el especialista.
De acuerdo con la normativa, los bancos deben informar cuando una persona:
Recibe 50 o más transferencias de distintos remitentes en un mismo día, semana o mes.
Recibe 100 o más transferencias en un semestre.
A quiénes apunta principalmente la fiscalización
La medida está enfocada especialmente en personas que:
Venden de manera habitual por redes sociales.
Realizan comercio informal.
Reciben pagos frecuentes sin emitir boletas ni declarar impuestos.
El especialista aclaró que el secreto bancario no se elimina, aunque el SII ahora puede cruzar información relacionada con transferencias, boletas electrónicas y declaraciones tributarias.
Asimismo, indicó que no todas las transferencias serán motivo de fiscalización.
“No están buscando perseguir transferencias familiares, rifas solidarias, colectas o pagos entre amigos. El foco está puesto en actividades comerciales permanentes”, explicó.
No solo importa el monto de las transferencias
Larrondo advirtió que la ley no se fija únicamente en grandes cantidades de dinero.
Incluso transferencias pequeñas, pero constantes y repetidas, podrían levantar alertas si evidencian habitualidad y ánimo de lucro.
“Muchas personas creen que, porque venden poco, no necesitan formalizarse. Pero si existe habitualidad y ánimo de lucro, igualmente existen obligaciones tributarias”, sostuvo.
Qué puede ocurrir si el SII detecta inconsistencias
En caso de detectar movimientos que no coincidan con la situación tributaria declarada, el SII podría solicitar antecedentes, revisar cuentas y exigir regularización de impuestos.
Además, eventualmente podría aplicar multas o cobros asociados a ingresos no declarados.
“El consejo es simple: si una persona vende de forma frecuente, aunque sea por redes sociales, lo recomendable es formalizar la actividad para evitar problemas futuros”, concluyó el abogado.