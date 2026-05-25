Minsal emite alerta epidemiológica nacional por brote de ébola en el Congo: Refuerzan control en fronteras

El Ministerio de Salud activó los protocolos de contingencia ante el "riesgo de casos importados" en Chile de la variante Bundibugyo. Si bien el riesgo general es bajo, la alta letalidad del virus obligó a blindar aeropuertos y recintos asistenciales.

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una alerta epidemiológica para todo el territorio nacional tras encenderse las alarmas internacionales por un agresivo brote del virus Bundibugyo, una variante del ébola. La enfermedad, detectada originalmente a principios de mayo en la República Democrática del Congo, ya registra casos importados en Uganda, lo que obligó a las autoridades chilenas a levantar un escudo sanitario preventivo en puntos de entrada y centros asistenciales.

La determinación busca robustecer de manera inmediata la vigilancia epidemiológica, los mecanismos de prevención y la capacidad de respuesta de la red asistencial pública y privada ante el eventual ingreso de personas contagiadas a Chile.

El riesgo real del ébola en Chile

A través de un oficio técnico, la autoridad sanitaria reconoció que existe un "riesgo de casos importados". Pese a que el escenario local está controlado, el impacto de un solo contagio en suelo nacional encendería las alarmas máximas del sistema de salud debido a las características del patógeno.

"El riesgo para la población general se considera bajo, dado que no existen reservorios naturales ni transmisión local del virus en el país. Sin embargo, el riesgo de importación de casos es posible, y el impacto sanitario de un caso confirmado sería alto, debido a la ausencia de vacuna o tratamiento específico, la elevada letalidad y la necesidad de implementar medidas estrictas de control de infecciones", detalló el documento emitido por el Minsal.

Desde el ministerio enfatizaron que Chile mantiene el estatus de país sin circulación de filovirus, por lo que la confirmación de un solo caso importado gatillará la activación inmediata de los protocolos de emergencia.

Hospitales en alerta y blindaje de fronteras

Para evitar la propagación de la variante Bundibugyo, el Ejecutivo instruyó una serie de medidas de carácter obligatorio:

Refuerzo en clínicas y hospitales: Se ordenó difundir de forma estricta la definición de "caso sospechoso" y activar de inmediato los protocolos de aislamiento ante pacientes con sintomatología coincidente.

Control de viajeros: Se fortaleció el monitoreo de personas provenientes de la República Democrática del Congo y Uganda en complejos fronterizos, puertos y aeropuertos (principalmente en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez).

Sin cierres de fronteras: El Minsal descartó aplicar restricciones de ingreso al país o prohibición de vuelos, apostando por el seguimiento clínico y la trazabilidad de los pasajeros de riesgo.

Síntomas clave y recomendaciones para viajeros

Las autoridades hicieron un llamado a quienes hayan viajado a las zonas de brote activo a evitar el contacto con personas enfermas, fluidos corporales y animales silvestres. Asimismo, quienes retornen de dichos países africanos deben realizar un automonitoreo obligatorio por 21 días y aislarse ante cualquier sospecha.

De acuerdo a la mesa técnica del Minsal, se considera un caso sospechoso a cualquier persona que haya estado en las zonas afectadas o en contacto con un enfermo en los últimos 21 días, y que presente: