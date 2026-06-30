WhatsApp lanza nombres de usuario: así puedes reservar el tuyo

Meta anunció oficialmente la llegada de los "usernames" a la aplicación de mensajería. La medida permitirá chatear sin compartir tu número telefónico y las reservas ya comenzaron.

La empresa Meta confirmó este martes la esperada implementación de los nombres de usuario en WhatsApp a nivel mundial. La nueva función, anunciada este mes de junio, permitirá a los millones de usuarios de la plataforma comunicarse sin necesidad de revelar su número de celular personal.

Adiós al número de teléfono

Hasta ahora, para iniciar un chat con una persona o empresa en WhatsApp era obligación entregar los dígitos telefónicos. Esta dinámica cambiará radicalmente con la última actualización.

El sistema funcionará de manera similar a plataformas como Instagram o Telegram. Cada cuenta podrá configurar un identificador único, precedido por un arroba (ejemplo: @juanperez).

De esta forma, bastará con entregar el nombre de usuario para que otros te agreguen a sus contactos.

Cómo reservar tu nombre en WhatsApp

Meta detalló que la asignación de los nombres de usuario funcionará por orden de llegada. Por esto, quienes deseen un alias específico deberán apurarse antes de que otro usuario lo tome.

Para realizar la reserva, debes ingresar a los "Ajustes" o "Configuración" de la aplicación. Luego, pinchar sobre tu foto de perfil y buscar el nuevo apartado llamado "Nombre de usuario".

Allí podrás escribir tu alias deseado. Si el sistema arroja que está disponible, solo deberás guardar los cambios para que quede asignado a tu cuenta de forma permanente.

Mayor privacidad en la red social

El principal objetivo de esta actualización es reforzar la privacidad dentro del ecosistema de Meta.

Al ocultar el número de teléfono, se espera una disminución significativa del spam y de las llamadas comerciales no deseadas.

Además, brindará mayor seguridad al participar en grupos masivos o Comunidades, donde hasta hoy el número personal quedaba expuesto ante cientos de desconocidos.