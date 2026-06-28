Incómoda situación vivió Ricardo Meruane en show en Talca: hombre subió al escenario y lo encaró

A través de un registro que compartió en sus redes sociales, se puede ver cómo un hombre del público sube al escenario e interrumpe su show para encararlo con distintos comentarios.

Un particular episodio marcó la presentación de Ricardo Meruane durante un show de stand up comedy que realizó el pasado sábado 20 de junio en un recinto de Talca. A través de un registro que compartió en sus redes sociales, se puede ver cómo un hombre del público sube al escenario e interrumpe su show para encararlo con distintos comentarios. “¿Cuántas veces has participado en el Festival de Viña? ¿No te recuerdas de las pifias?”, se escucha decir al sujeto, quien también lanzó la frase: “¿Usted cree que a la gente le da para repartir la plata?”.