De Yami Reyna a León Murillo: pesar en el rubro del humor por fallecimiento de querido comediante
- Domingo 28 de junio de 2026
- 16:29 hrs
Uno de los espacios que se pronunció fue el bar Comedy, recinto dedicado al stand up, que informó mediante su cuenta de Instagram que dedicaría todas las funciones de la jornada a su memoria.
La escena del stand up chileno atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento del comediante y empresario José Luis ‘Koto’ Valenzuela.
La noticia se conoció durante este sábado y generó numerosas reacciones entre humoristas, productores y trabajadores vinculados a la comedia nacional, quienes destacaron el aporte y la calidad humana de Valenzuela.
Uno de los espacios que se pronunció fue el bar Comedy, recinto dedicado al stand up, que informó mediante su cuenta de Instagram que dedicaría todas las funciones de la jornada a su memoria.
A través de un comunicado, el equipo del local señaló que “Koto fue un pilar fundamental para nuestro rubro” y subrayó que su alegría, compromiso y amor por la comedia dejaron “una huella imborrable” entre quienes lo conocieron.
“Gracias por todo lo que entregaste, Koto. Tu legado seguirá vivo en cada escenario, en cada ticket y en cada risa que provoque este oficio que tanto amaste“, añadieron.
Emotivos mensajes de despedida para el comediante ‘Koto’ Valenzuela
Entre las figuras que despidieron públicamente al comediante se encuentra León Murillo, quien compartió un sentido mensaje en sus redes sociales.
“A veces la vida se encarga de recordarnos que solo estamos de paso. El tuyo fue breve, pero rotundo. Me enseñaste mucho, pero por sobre todo descubrí en ti a ese amigo leal, noble, preocupado y dispuesto a pensar en otros”, expresó.
El humorista también recordó algunos de los momentos que compartió con Valenzuela y reconoció el dolor que le provoca su partida.
“Esto no es fácil, pero te recordaré con esta risa amplia y tus asados gourmet. Por la chucha que te voy a extrañar amigo querido“, sinceró.
Otro mensaje de despedida llegó de la mano de Yamila Reyna, quien, desde Perú, compartió también uno de los últimos mensajes de broma que recibió de su amigo.
“Que frágil la vida. Es un puto instante, como dicen por ahí. Tu partida me duele, me entristece, pero me enseña a seguir viviendo este camino con intensidad y amor”, escribió la trasandina, haciendo un llamado a “abrazar aquello que amamos”.
“Nos quedó pendiente ese asado que hacías con tanta dedicación siempre para tus amigos. Sin duda te vamos a extrañar, por tu gran corazón, compañerismo, generosidad y ese humor negro que te caracterizaba”.
“Gracias por haberle entregado tu vida y tiempo a la comedia. Pasaste por este mundo dejando un legado hermoso, amigo. Que descanses en paz, Kotito”, cerró.