De Yami Reyna a León Murillo: pesar en el rubro del humor por fallecimiento de querido comediante

Uno de los espacios que se pronunció fue el bar Comedy, recinto dedicado al stand up, que informó mediante su cuenta de Instagram que dedicaría todas las funciones de la jornada a su memoria.

La escena del stand up chileno atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento del comediante y empresario José Luis ‘Koto’ Valenzuela. La noticia se conoció durante este sábado y generó numerosas reacciones entre humoristas, productores y trabajadores vinculados a la comedia nacional, quienes destacaron el aporte y la calidad humana de Valenzuela. Uno de los espacios que se pronunció fue el bar Comedy, recinto dedicado al stand up, que informó mediante su cuenta de Instagram que dedicaría todas las funciones de la jornada a su memoria. A través de un comunicado, el equipo del local señaló que “Koto fue un pilar fundamental para nuestro rubro” y subrayó que su alegría, compromiso y amor por la comedia dejaron “una huella imborrable” entre quienes lo conocieron. “Gracias por todo lo que entregaste, Koto. Tu legado seguirá vivo en cada escenario, en cada ticket y en cada risa que provoque este oficio que tanto amaste“, añadieron. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Comedy_Restobar (@comedy_restobar)