Volcamiento de bus en la Ruta 5 Sur deja dos fallecidos y más de 20 heridos

Unidades de emergencia de diversas comunas de las provincias de Curicó y Talca se desplazaron al lugar para rescatar a las víctimas.

Una nueva tragedia carretera enluta a la Región del Maule. Durante la tarde de este viernes 22 de mayo, un fatal accidente de tránsito se registró en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 176,5, en la pista poniente con dirección de norte a sur, justo frente a la comuna de Teno.

Por causas que están siendo investigadas por personal especializado, un bus interprovincial de dos pisos perteneciente a la empresa Tur Bus sufrió un violento volcamiento en una zona conocida como la curva "Las Alcachofas". Los primeros reportes de los equipos de rescate confirman el fallecimiento de al menos dos personas en el lugar y más de 22 pasajeros heridos con lesiones de diversa consideración.

Masivo despliegue de los equipos de emergencia

El fuerte impacto movilizó de manera inmediata a diversas unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos de Teno y Curicó. Asimismo, ante la alta cantidad de personas afectadas, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) coordinó el traslado de ambulancias desde las comunas de Molina, Curicó, Teno, Aguas Negras y Romeral.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el bus —que había salido desde el Terminal Alameda en Santiago con destino hacia el sur del país— terminó impactando y derribando un poste del tendido eléctrico, quedando semi volcado a un costado derecho de la vía en una zanja de aproximadamente dos metros de profundidad.

Los rescatistas informaron que las labores más complejas de extricación se concentraron en el segundo piso de la estructura del bus, donde viajaban los pasajeros que resultaron con las heridas más graves, incluyendo a miembros de la tripulación. Los pacientes en estado crítico están siendo derivados de urgencia hasta el Hospital de Curicó.

SIAT de Carabineros investiga las causas

Testigos en el lugar indicaron de forma preliminar que el conductor de la máquina de pasajeros habría perdido el control del vehículo tras realizar una maniobra evasiva, presuntamente gatillada por la intervención de otro automóvil en la ruta.

La Fiscalía local instruyó la inmediata concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de Talca, cuyo personal científico-técnico ya se encuentra en el sitio del suceso realizando los peritajes de rigor para determinar las responsabilidades de este fatal volcamiento. El tránsito en la pista poniente de la Ruta 5 Sur se mantiene con alta congestión y desvíos regulados por personal policial.