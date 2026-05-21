Encuentran en playa de Boyeruca el cuerpo de pescador desaparecido

El trabajador del mar se encontraba extraviado tras un accidente en el sector costero de Trilco. La Fiscalía de Licantén y la Brigada de Homicidios de la PDI perician el cadáver en el límite regional.

Una intensa búsqueda en las costas de la provincia de Curicó terminó de la peor forma. El Ministerio Público confirmó durante las últimas horas el hallazgo del cuerpo sin vida del pescador artesanal que se mantenía desaparecido en la comuna de Vichuquén.

De acuerdo con los antecedentes oficiales entregados por el ente persecutor, el cadáver fue avistado y rescatado específicamente en la playa de Boyeruca, una zona costera que marca el límite geográfico entre la Región del Maule y la Región de O’Higgins.

El origen de la tragedia

La desaparición del trabajador marítimo se había originado días antes tras registrarse un accidente de origen aún no esclarecido en el sector costero de Trilco. Desde ese momento, se activaron los protocolos de emergencia que involucraron a pescadores de la zona y a personal de la Armada de Chile en un amplio despliegue de rastreo por mar y tierra.

Tras la confirmación del hallazgo del cuerpo flotando en Boyeruca, la Fiscalía de Licantén tomó el control inmediato del procedimiento judicial.

Peritajes científicos en la zona de Bucalemu

Con el fin de determinar científicamente la causa de muerte y descartar la intervención de terceras personas, el Ministerio Público instruyó la concurrencia urgente de equipos especializados al sitio del suceso.

Por instrucción de la Fiscalía Regional del Maule, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de Curicó se trasladaron hasta el sector de Bucalemu (en las inmediaciones de la costa limítrofe) para liderar el trabajo investigativo y técnico-científico sobre el cadáver.

En paralelo, personal de la Armada de Chile colabora con las policías para recabar todos los antecedentes logísticos y meteorológicos del día de la desaparición, con la finalidad de remitir un informe detallado a los tribunales correspondientes. El cuerpo del pescador será trasladado al Servicio Médico Legal (SML) de Curicó para la autopsia de rigor.