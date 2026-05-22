Delincuentes fingieron ser funcionarios municipales para robarle $7 millones a adulta mayor

Los antisociales engañaron a la víctima con el cuento del "cambio de ampolletas gratuito" para ingresar a su hogar en la población Berta. Carabineros busca intensamente a los responsables.

Un repudiable e indignante delito afectó a una mujer de la tercera edad en la comuna de Coronel, Región del Bío Bío. Un grupo de delincuentes se organizó para hacerse pasar por funcionarios municipales, logrando perpetrar un millonario robo que desnudó la total falta de escrúpulos de las bandas que operan bajo la modalidad del engaño a domicilio.

El atraco se saldó con la sustracción de $7 millones de pesos entre dinero en efectivo y joyas de alto valor familiar.

El engaño: El cuento de las ampolletas gratuitas

El hecho delictual se registró durante la mañana del pasado miércoles al interior de una vivienda ubicada en la calle Millantú, en el sector de la población Berta de la mencionada comuna penquista.

A la propiedad de la víctima llegaron dos sujetos con vestimentas y argumentos falsos. Al entrevistarse con la adulta mayor, los individuos se identificaron falsamente como empleados públicos de la Municipalidad de Coronel y le aseguraron que había sido seleccionada como beneficiaria de un programa social para el cambio gratuito de ampolletas tradicionales por luces LED dentro de su inmueble.

Completamente engañada por la cordialidad de los sujetos y la supuesta ayuda estatal, la mujer les franqueó el acceso al domicilio. Tras recorrer las dependencias simulando realizar el trabajo de iluminación, los delincuentes abandonaron el lugar de manera tranquila. Horas más tarde, la afectada descubrió la cruda realidad: le habían desvalijado un velador de su dormitorio donde guardaba sus bienes más preciados.

Máxima vulnerabilidad

El capitán de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Coronel, Alfonso Cárcamo, entregó los detalles del botín que lograron recolectar los antisociales tras aprovecharse de la confianza de la afectada. Los ladrones se llevaron de forma específica:

$6 millones de pesos en dinero en efectivo.

$1 millón de pesos avalado en diversas joyas y especies de valor.

Asimismo, la autoridad policial reveló un antecedente que generó profunda impotencia en la comunidad local: la víctima se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad física, ya que es usuaria permanente de silla de ruedas.

SIP de Carabineros tras las pistas

Afortunadamente, el oficial de la policía uniformada confirmó que la adulta mayor no resultó con lesiones físicas ni fue agredida de manera directa durante el robo, puesto que los delincuentes actuaron mediante la técnica del descuido mientras la mantenían distraída con el supuesto beneficio social.