Las autoridades reforzaron el monitoreo de la cuenca del río Mataquito tras el incremento de los caudales. Además, el Juzgado de Licantén comenzó a operar de forma remota debido a la emergencia.

Como medida de resguardo, se decretó la evacuación preventiva de los habitantes del sector Placilla, en la comuna de Licantén, ante el riesgo de inundaciones provocado por la crecida del río Mataquito.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantuvo la Alerta Roja preventiva para la Región del Maule debido al aumento del caudal de los ríos Palos, Loncomilla y Mataquito, situación que mantiene en constante monitoreo a las autoridades.

Evacuación preventiva por riesgo de desborde

La decisión fue adoptada luego de que las autoridades detectaran un incremento en los niveles de los principales cursos de agua de la región, especialmente en la cuenca del río Mataquito, considerada una de las zonas de mayor preocupación durante esta emergencia.

Senapred reiteró el llamado a la comunidad a seguir las instrucciones de los equipos de emergencia y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras continúan las labores de monitoreo.

Juzgado de Licantén opera de forma remota

Como parte de las medidas preventivas, el Juzgado de Licantén informó que comenzó a funcionar de manera remota, debido al riesgo que representa una eventual inundación en el sector.

Las autoridades mantienen el despliegue de recursos y la vigilancia permanente de los caudales, con el objetivo de responder oportunamente ante cualquier cambio en las condiciones hidrológicas.