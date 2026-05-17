Violenta colisión múltiple en Ruta 5 Sur deja un fallecido y cuatro heridos en Maule
- Domingo 17 de mayo de 2026
- 16:49 hrs
Personal de la SIAT de Carabineros realiza peritajes para esclarecer las causas del fatal accidente.
Una persona fallecida y cuatro lesionados dejó una violenta colisión múltiple registrada durante la madrugada de este domingo en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 256 frente a la comuna de Maule.
El accidente ocurrió cerca de la 01:30 horas y movilizó a diversos equipos de emergencia.
Accidente involucró seis vehículos
De acuerdo con la información preliminar, el hecho involucró a cinco vehículos menores y un camión 3/4.
Producto del fuerte impacto, uno de los automóviles terminó volcado a un costado de la carretera.
Hasta el lugar concurrieron voluntarios de Bomberos, ambulancias del SAMU, personal de la concesionaria de la ruta y funcionarios policiales, quienes trabajaron en la atención y traslado de los heridos.
SIAT investiga causas del accidente
Por instrucción del Ministerio Público, personal de la SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica del accidente y determinar las causas que originaron la colisión múltiple.
El procedimiento generó restricciones parciales de tránsito mientras se desarrollaban los trabajos de emergencia y peritajes en el sector.