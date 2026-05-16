Puerto Montt: mujer queda parapléjica tras impacto con fierro en pasarela de la Ruta 5 Sur
- Sábado 16 de mayo de 2026
- 18:41 hrs
Captura de redes sociales.
Se iniciaron acciones legales para dar con los eventuales responsables de este suceso.
Una mujer quedó parapléjica luego de recibir el impacto de un trozo de fierro, mientras transitaba por una pasarela de la Ruta 5 Sur a la altura de Puerto Montt, en la región de Los Lagos.
Se trata de Patricia Barrientos, cuya familia señaló a BBCL que ha sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas en el Hospital Regional de Puerto Montt para su recuperación.
La mujer, que se ha mantenido durante varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de dicho recinto médico, deberá continuar con rehabilitación para retomar su movilidad.
Producto de la situación, el Ministerio Público inició una investigación para aclarar lo ocurrido, mientras que la familia de Barrientos y la Municipalidad de Ancud, han anunciado acciones legales para establecer eventuales responsabilidades.