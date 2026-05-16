Puerto Montt: mujer queda parapléjica tras impacto con fierro en pasarela de la Ruta 5 Sur

Se iniciaron acciones legales para dar con los eventuales responsables de este suceso.

Una mujer quedó parapléjica luego de recibir el impacto de un trozo de fierro, mientras transitaba por una pasarela de la Ruta 5 Sur a la altura de Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

Se trata de Patricia Barrientos, cuya familia señaló a BBCL que ha sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas en el Hospital Regional de Puerto Montt para su recuperación.