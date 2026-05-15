Municipio de Talca logra acuerdo para habilitar nuevas paradas de buses en Cruce Varoli

Tras la preocupación ciudadana por las restricciones en la ruta interurbana, el alcalde Juan Carlos Díaz anunció una solución coordinada con el MOP y Transportes. Se implementarán dos paraderos estratégicos para estudiantes y trabajadores.

La Municipalidad de Talca presentó una propuesta de solución definitiva para el conflicto generado en el Cruce Varoli, punto crítico de la Ruta 5 Sur. Tras diversas gestiones lideradas por el alcalde Juan Carlos Díaz, se confirmó un trabajo colaborativo con las seremis de Obras Públicas, Transportes, la Dirección de Concesiones y la Inspección Fiscal para restablecer puntos de detención de buses en el sector.

La problemática surgió debido a una medida de seguridad vial que restringió la bajada de pasajeros en la carretera, afectando principalmente a usuarios provenientes del sur de la región y a la comunidad estudiantil que transita por la zona interurbana.

Dos nuevas paradas autorizadas

El jefe comunal explicó que hoy se proponen dos alternativas de solución que buscan equilibrar la seguridad vial con la conectividad necesaria para los vecinos en tránsito:

Acceso Poniente: Se habilitará una bajada autorizada por el Ministerio de Transportes a pocos metros al poniente del Cruce Varoli, destinada a los buses que ingresan directamente a la ciudad.

Sector "Mall Chino": Se establecerá un paradero oficial al norte de la intersección (antiguo Inacap), pensado para los servicios de transporte que circulan desde el sur y continúan por la ruta sin ingresar al casco urbano.

"Resolviendo el problema de los estudiantes"

El alcalde Díaz agradeció la disposición de las autoridades regionales para buscar una salida técnica a un reclamo ciudadano que crecía en intensidad.

"Hoy día estamos proponiendo dos alternativas de solución para las personas que van en tránsito... Con esto se resuelve el problema de las personas y de los estudiantes que estaba afectando esta medida", afirmó el jefe comunal.

Coordinación institucional

La medida no solo involucra a las carteras de Gobierno, sino también a la concesionaria de la Ruta 5, asegurando que los nuevos paraderos cuenten con las condiciones de seguridad necesarias tanto para los peatones como para el flujo vehicular de la carretera más importante del país.