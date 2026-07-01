El Gobierno advirtió que comercializar el Cupón de Gas de $27 mil constituye un uso indebido del beneficio y puede derivar en su suspensión, el bloqueo de la cuenta asociada e incluso acciones legales en casos de fraude.

A pocos días de que comenzara el cobro del Cupón de Gas Licuado, beneficio estatal de $27 mil destinado a la compra de cilindros durante el invierno, comenzaron a aparecer publicaciones en redes sociales ofreciendo el subsidio a cambio de dinero.

Frente a esta situación, las autoridades advirtieron que comercializar el beneficio constituye un uso indebido y puede implicar la pérdida inmediata del aporte, además de otras sanciones.

Detectan venta del beneficio en redes sociales

Durante los primeros días de funcionamiento del programa, se detectaron publicaciones donde el cupón era ofrecido por valores inferiores al monto del subsidio, principalmente entre $15 mil y $20 mil.

Ante estos casos, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, señaló que quienes vendan el beneficio se exponen al retiro inmediato del cupón y al bloqueo de la cuenta asociada.

¿Qué sanciones arriesgan los beneficiarios?

Desde la industria del gas también manifestaron preocupación por este tipo de prácticas.

Juan Ignacio Garrido, coordinador nacional de operaciones de granel de Sumagas, explicó que el beneficio debe ser retirado y utilizado exclusivamente por la persona beneficiaria.

"El retiro y uso del cupón debe ser realizado por la persona beneficiaria. Esto busca evitar malas prácticas, usos indebidos o una eventual comercialización del beneficio", afirmó.

Además, indicó que, en caso de detectarse fraude, suplantación de identidad o comercialización del subsidio, podrían aplicarse medidas administrativas e incluso acciones legales, dependiendo de la situación.