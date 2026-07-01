Buin Zoo impulsa campaña para traer un panda gigante a Chile: así puedes sumarte
- Miércoles 1 de julio de 2026
- 19:15 hrs
El bioparque lanzó la iniciativa "Un Panda para Chile", una campaña de recolección de firmas que busca reunir apoyo ciudadano para concretar la llegada de esta emblemática especie al país.
El Bioparque Buin Zoo lanzó una campaña ciudadana con el objetivo de concretar uno de sus proyectos más ambiciosos: traer un panda gigante a Chile. La iniciativa, denominada "Un Panda para Chile", busca reunir miles de firmas para demostrar el interés de la comunidad y respaldar las futuras gestiones para hacer realidad este inédito proyecto.
A través de redes sociales, el recinto invitó a las personas a sumarse a la campaña, destacando que la llegada de un panda gigante sería un importante aporte para la conservación y la educación ambiental en el país.
"Un Panda para Chile": el sueño del Bioparque
Desde Buin Zoo explicaron que la iniciativa nace con la convicción de que Chile cuenta con las condiciones para aspirar a recibir una especie tan relevante para la conservación mundial.
"Creemos que Chile tiene las condiciones para aspirar a recibir una especie tan relevante para la conservación mundial y queremos que esa aspiración sea respaldada por toda la comunidad", señalaron en sus plataformas digitales.
El bioparque agregó que cada firma permitirá demostrar a las instituciones involucradas que existe un amplio respaldo ciudadano para avanzar en este objetivo.
"Cada firma será una muestra concreta del interés de nuestro país por avanzar en este proyecto y nos permitirá demostrar que existe un amplio respaldo ciudadano para que, algún día, el panda gigante pueda convertirse en un nuevo embajador de la conservación en Chile", indicaron.
Un proyecto de largo plazo
Desde el recinto reconocieron que la llegada de un panda gigante no será un proceso inmediato y que podría tomar varios años.
"Sabemos que el camino puede ser largo. Tal vez tome años. Pero estamos convencidos de que los grandes desafíos requieren grandes sueños y que, cuando miles de personas se unen detrás de una misma causa, las posibilidades se vuelven infinitas", expresaron.
¿Cómo apoyar la campaña?
Las personas que deseen respaldar la iniciativa deben ingresar al sitio web del Bioparque Buin Zoo y acceder al apartado "Ayúdanos con tu firma: Un Panda para Chile".
Una vez allí, deberán completar un formulario con los siguientes datos:
Nombre completo.
RUT.
Correo electrónico.
Con esta campaña, el Bioparque Buin Zoo espera reunir un amplio apoyo ciudadano que permita fortalecer las gestiones necesarias para que, en el futuro, Chile pueda recibir por primera vez a un panda gigante.