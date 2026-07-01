El bioparque lanzó la iniciativa "Un Panda para Chile", una campaña de recolección de firmas que busca reunir apoyo ciudadano para concretar la llegada de esta emblemática especie al país.

El Bioparque Buin Zoo lanzó una campaña ciudadana con el objetivo de concretar uno de sus proyectos más ambiciosos: traer un panda gigante a Chile. La iniciativa, denominada "Un Panda para Chile", busca reunir miles de firmas para demostrar el interés de la comunidad y respaldar las futuras gestiones para hacer realidad este inédito proyecto.

A través de redes sociales, el recinto invitó a las personas a sumarse a la campaña, destacando que la llegada de un panda gigante sería un importante aporte para la conservación y la educación ambiental en el país.

"Un Panda para Chile": el sueño del Bioparque

Desde Buin Zoo explicaron que la iniciativa nace con la convicción de que Chile cuenta con las condiciones para aspirar a recibir una especie tan relevante para la conservación mundial.

"Creemos que Chile tiene las condiciones para aspirar a recibir una especie tan relevante para la conservación mundial y queremos que esa aspiración sea respaldada por toda la comunidad", señalaron en sus plataformas digitales.

El bioparque agregó que cada firma permitirá demostrar a las instituciones involucradas que existe un amplio respaldo ciudadano para avanzar en este objetivo.

"Cada firma será una muestra concreta del interés de nuestro país por avanzar en este proyecto y nos permitirá demostrar que existe un amplio respaldo ciudadano para que, algún día, el panda gigante pueda convertirse en un nuevo embajador de la conservación en Chile", indicaron.