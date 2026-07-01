Feriados 2026: Los 3 fines de semana largos que quedan en Chile

Tras el término del primer semestre, el calendario nacional aún guarda descansos clave. Revisa cuándo caen las Fiestas Patrias y cuáles son los festivos irrenunciables restantes del año.

Con la llegada de julio, los chilenos ya comienzan a planificar sus próximos descansos oficiales. Durante este segundo semestre de 2026, el calendario nacional registra nueve festivos restantes, de los cuales tres conforman anhelados fines de semana largos que beneficiarán al turismo y comercio local.

Los feriados que vienen a corto plazo

Para lo que resta de 2026, Chile todavía cuenta con varios días libres tanto civiles como religiosos. El más próximo es el jueves 16 de julio, fecha en que se conmemora el Día de la Virgen del Carmen.

Posteriormente, en el mes de agosto, el único festivo nacional caerá el sábado 15, correspondiente a la Asunción de la Virgen, lo que no generará un descanso adicional para quienes trabajan habitualmente de lunes a viernes.

Fines de semana largos: Las fechas clave

La gran noticia para los trabajadores es que aún quedan tres fines de semana extendidos oficiales. El primero llegará en septiembre de la mano de las Fiestas Patrias. Como el viernes 18 y el sábado 19 son irrenunciables, se formará un bloque de tres días continuos de descanso.

En octubre, el feriado por el Encuentro de Dos Mundos se conmemorará el lunes 12, permitiendo el segundo fin de semana largo de la temporada. Finalmente, la Navidad del viernes 25 de diciembre cerrará el año con el último descanso prolongado.

Los festivos irrenunciables que faltan

La legislación laboral establece restricciones comerciales estrictas para ciertas fechas. De aquí a fin de año, solo restan tres feriados con carácter legal de irrenunciable.

Estos corresponden al viernes 18 y sábado 19 de septiembre, además del viernes 25 de diciembre. Durante estas tres jornadas, el comercio tradicional, supermercados y grandes centros comerciales deberán permanecer cerrados de forma obligatoria.