La campaña ya supera los 7,7 millones de dosis administradas y continúa enfocada en proteger a los grupos de mayor riesgo durante el invierno.

El Ministerio de Salud (Minsal) puso a disposición de la ciudadanía un buscador digital que permite localizar centros de vacunación contra la influenza y otros virus respiratorios en todo el país.

La herramienta busca facilitar el acceso a la inmunización durante la temporada de invierno, especialmente para los grupos considerados de mayor riesgo frente a enfermedades respiratorias.

¿Cómo encontrar un vacunatorio contra la influenza?

Las personas pueden acceder al buscador a través de los sitios oficiales del Ministerio de Salud:

mevacuno.gob.cl

minsal.cl

La plataforma entrega información actualizada sobre más de 1.600 puntos de vacunación distribuidos a nivel nacional.

Entre ellos se incluyen:

Centros de salud.

Consultorios y vacunatorios públicos.

Puntos habilitados en centros comerciales.

Ferias libres.

Supermercados y otros espacios habilitados temporalmente.

Además, permite revisar las alternativas disponibles durante fines de semana para facilitar el acceso de quienes no pueden acudir durante la semana.

¿Quiénes deben vacunarse?

El Ministerio de Salud reiteró que la vacunación es especialmente importante para las personas que integran grupos de riesgo.

Entre ellos se encuentran:

Personas mayores de 60 años.

Niños y niñas menores de 5 años.

Personas con enfermedades crónicas.

Otros grupos definidos por la autoridad sanitaria.

Las autoridades recordaron que la vacuna no impide completamente contraer la enfermedad, pero sí reduce significativamente el riesgo de desarrollar cuadros graves, hospitalizaciones y complicaciones asociadas.