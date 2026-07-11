El desarrollo se encuentra en etapa experimental y busca que dos enzimas lleguen activas al colon para actuar sobre procesos esenciales de las células tumorales.

Un equipo de investigadores de la Universidad de La Serena dio un importante paso en la búsqueda de nuevos tratamientos contra el cáncer de colon, al desarrollar una cápsula experimental que, en el futuro, podría convertirse en una alternativa terapéutica para combatir esta enfermedad.

El proyecto se encuentra en fase de investigación y, aunque los resultados iniciales son prometedores, los científicos recalcan que todavía será necesario realizar nuevas pruebas antes de que pueda utilizarse en pacientes

¿Cómo funciona la cápsula experimental?

El objetivo del estudio es encapsular dos enzimas capaces de resistir el paso por el sistema digestivo para que sean liberadas directamente en el colon.

De esta manera, las enzimas podrían actuar específicamente sobre las células cancerígenas, reduciendo el daño que suelen provocar otros tratamientos sobre las células sanas.

Según explicaron los investigadores, estas enzimas interfieren en dos funciones esenciales para la supervivencia de las células tumorales: la obtención de energía y la producción de proteínas.

Al bloquear ambos procesos, las células cancerígenas pierden la capacidad de mantenerse activas y comienzan a disminuir, mientras que las células sanas logran adaptarse al tratamiento.