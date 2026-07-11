Universidad de La Serena avanza en investigación de cápsula para combatir el cáncer de colon
- Sábado 11 de julio de 2026
- 11:50 hrs
El desarrollo se encuentra en etapa experimental y busca que dos enzimas lleguen activas al colon para actuar sobre procesos esenciales de las células tumorales.
Un equipo de investigadores de la Universidad de La Serena dio un importante paso en la búsqueda de nuevos tratamientos contra el cáncer de colon, al desarrollar una cápsula experimental que, en el futuro, podría convertirse en una alternativa terapéutica para combatir esta enfermedad.
El proyecto se encuentra en fase de investigación y, aunque los resultados iniciales son prometedores, los científicos recalcan que todavía será necesario realizar nuevas pruebas antes de que pueda utilizarse en pacientes
¿Cómo funciona la cápsula experimental?
El objetivo del estudio es encapsular dos enzimas capaces de resistir el paso por el sistema digestivo para que sean liberadas directamente en el colon.
De esta manera, las enzimas podrían actuar específicamente sobre las células cancerígenas, reduciendo el daño que suelen provocar otros tratamientos sobre las células sanas.
Según explicaron los investigadores, estas enzimas interfieren en dos funciones esenciales para la supervivencia de las células tumorales: la obtención de energía y la producción de proteínas.
Al bloquear ambos procesos, las células cancerígenas pierden la capacidad de mantenerse activas y comienzan a disminuir, mientras que las células sanas logran adaptarse al tratamiento.
Resultados iniciales son alentadores
Las pruebas realizadas hasta ahora demostraron que la cápsula consigue proteger las enzimas durante su recorrido por el aparato digestivo, permitiendo que lleguen activas hasta el colon.
Este avance representa un aspecto clave para aumentar el potencial terapéutico de la investigación y abre nuevas posibilidades para el desarrollo de tratamientos más dirigidos contra el cáncer colorrectal.
Aún no puede utilizarse en pacientes
Pese a los resultados obtenidos, los investigadores fueron enfáticos en señalar que el desarrollo continúa en una etapa experimental.
Antes de transformarse en un tratamiento disponible para personas con cáncer de colon, la cápsula deberá superar nuevas fases de investigación destinadas a evaluar su eficacia, seguridad y comportamiento en estudios clínicos.
Un aporte desde la ciencia chilena
El desarrollo liderado por la Universidad de La Serena se suma a las investigaciones que buscan generar terapias más específicas y menos invasivas para el tratamiento del cáncer.
Aunque todavía falta camino por recorrer antes de una eventual aplicación clínica, el proyecto representa un avance relevante para la investigación biomédica nacional y abre una nueva línea de estudio en la búsqueda de tratamientos más efectivos contra uno de los cánceres con mayor incidencia en el mundo.