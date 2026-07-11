La investigación involucra a los padres de la menor, ambos chilenos, y derivó en diligencias en Paraguay y Argentina, además de la retención de la abuela paterna.

Una niña chilena de 2 años, que era intensamente buscada por las autoridades de Paraguay desde hace más de dos días, fue encontrada sana y salva en Argentina, luego de que presuntamente fuera trasladada por su padre sin autorización.

El caso, que involucra a una familia chilena, activó protocolos internacionales de búsqueda y abrió una compleja investigación judicial que ahora involucra a Paraguay, Argentina y Chile.

Niña chilena fue encontrada en una terminal de buses en Argentina

El Ministerio Público de Paraguay informó que la menor fue localizada en la ciudad de Resistencia, en la provincia argentina del Chaco, tras una investigación coordinada entre autoridades de ambos países.

Según explicó el fiscal Aldo Cantero, la niña fue encontrada "a salvo" después de que se activaran los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda.

Por su parte, Cristian Durand, de la Policía del Chaco, indicó que las cámaras de seguridad permitieron ubicar a la menor junto a su padre en una terminal de autobuses.

"La niña apareció y está sana y salva", señaló el funcionario, quien agregó que ambos habían llegado desde Clorinda, ciudad fronteriza con Paraguay.

Padre pretendía viajar hacia Mendoza

De acuerdo con la investigación, el padre de la menor, también de nacionalidad chilena, habría sacado a la niña de Paraguay de manera irregular.

Las autoridades argentinas informaron que el hombre había comprado pasajes para continuar viaje por tierra hasta la provincia de Mendoza, cercana a la frontera con Chile.

Actualmente permanece retenido mientras avanza la investigación.