Niña chilena desaparecida en Paraguay es hallada en Argentina y caso abre complejo conflicto judicial
- Sábado 11 de julio de 2026
- 09:57 hrs
La investigación involucra a los padres de la menor, ambos chilenos, y derivó en diligencias en Paraguay y Argentina, además de la retención de la abuela paterna.
Una niña chilena de 2 años, que era intensamente buscada por las autoridades de Paraguay desde hace más de dos días, fue encontrada sana y salva en Argentina, luego de que presuntamente fuera trasladada por su padre sin autorización.
El caso, que involucra a una familia chilena, activó protocolos internacionales de búsqueda y abrió una compleja investigación judicial que ahora involucra a Paraguay, Argentina y Chile.
Niña chilena fue encontrada en una terminal de buses en Argentina
El Ministerio Público de Paraguay informó que la menor fue localizada en la ciudad de Resistencia, en la provincia argentina del Chaco, tras una investigación coordinada entre autoridades de ambos países.
Según explicó el fiscal Aldo Cantero, la niña fue encontrada "a salvo" después de que se activaran los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda.
Por su parte, Cristian Durand, de la Policía del Chaco, indicó que las cámaras de seguridad permitieron ubicar a la menor junto a su padre en una terminal de autobuses.
"La niña apareció y está sana y salva", señaló el funcionario, quien agregó que ambos habían llegado desde Clorinda, ciudad fronteriza con Paraguay.
Padre pretendía viajar hacia Mendoza
De acuerdo con la investigación, el padre de la menor, también de nacionalidad chilena, habría sacado a la niña de Paraguay de manera irregular.
Las autoridades argentinas informaron que el hombre había comprado pasajes para continuar viaje por tierra hasta la provincia de Mendoza, cercana a la frontera con Chile.
Actualmente permanece retenido mientras avanza la investigación.
La denuncia fue presentada por la madre
El caso comenzó el miércoles, cuando la madre denunció ante la Policía paraguaya que el padre retiró a la niña desde la guardería y no la devolvió dentro del horario establecido por la justicia.
Según medios paraguayos, la mujer había trasladado a la menor a Paraguay durante el año pasado y debía regresar con ella a Chile el pasado 5 de enero, situación que también forma parte de las diligencias que ahora investigan las autoridades.
Fiscalía investiga una "triple competencia" judicial
El fiscal Aldo Cantero explicó que el caso presenta una compleja situación jurídica, ya que involucra actuaciones en tres países distintos.
Durante la investigación también fue retenida en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Asunción, la abuela paterna de la niña, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Santiago.
La mujer fue interrogada por el Ministerio Público y se le incautó su teléfono celular para analizar eventuales antecedentes que permitan determinar si tuvo participación en el traslado de la menor.
Debido a que no posee domicilio en Paraguay, quedó bajo custodia de la Embajada de Chile y con arraigo mientras continúan las diligencias.
La defensa sostiene una versión distinta
La abuela paterna aseguró que la madre trasladó anteriormente a la niña desde Chile hacia Paraguay sin autorización y que debía regresar con ella en enero, situación que, según afirmó, no ocurrió.
Estas declaraciones forman parte de las distintas versiones que ahora deberán ser analizadas por las autoridades competentes en el marco de una investigación que continúa en desarrollo y que busca esclarecer si existieron vulneraciones a resoluciones judiciales o delitos asociados al traslado internacional de la menor.
Por ahora, la principal noticia es que la niña fue encontrada en buenas condiciones de salud, mientras las autoridades de Paraguay y Argentina coordinan los próximos pasos para resolver su situación y determinar las eventuales responsabilidades de los involucrados.