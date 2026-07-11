El incremento forma parte de la implementación gradual de la reforma previsional y beneficiará a miles de pensionados que cumplan con el requisito de edad.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) volverá a aumentar a partir de septiembre de 2026, beneficiando a un nuevo grupo de pensionados gracias a la implementación gradual de la reforma de pensiones.

Actualmente, las personas mayores de 82 años reciben un monto de $250.275, mientras que el resto de los beneficiarios obtiene $231.732. Sin embargo, desde septiembre el incremento llegará a quienes tengan 75 años o más.

¿Quiénes recibirán la PGU de $250.275?

Desde septiembre de 2026, las personas beneficiarias de la PGU que tengan 75 años o más comenzarán a recibir un pago mensual de $250.275.

Para acceder al nuevo monto, deberán haber cumplido los 75 años a más tardar el 30 de septiembre de 2026.

Este aumento forma parte de la implementación progresiva de la reforma previsional, que comenzó a regir en enero de este año y que contempla incrementos graduales según la edad de los beneficiarios.