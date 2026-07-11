¿Recibes la PGU? Este grupo comenzará a cobrar más de $250 mil desde septiembre
- Sábado 11 de julio de 2026
- 11:24 hrs
El incremento forma parte de la implementación gradual de la reforma previsional y beneficiará a miles de pensionados que cumplan con el requisito de edad.
La Pensión Garantizada Universal (PGU) volverá a aumentar a partir de septiembre de 2026, beneficiando a un nuevo grupo de pensionados gracias a la implementación gradual de la reforma de pensiones.
Actualmente, las personas mayores de 82 años reciben un monto de $250.275, mientras que el resto de los beneficiarios obtiene $231.732. Sin embargo, desde septiembre el incremento llegará a quienes tengan 75 años o más.
¿Quiénes recibirán la PGU de $250.275?
Desde septiembre de 2026, las personas beneficiarias de la PGU que tengan 75 años o más comenzarán a recibir un pago mensual de $250.275.
Para acceder al nuevo monto, deberán haber cumplido los 75 años a más tardar el 30 de septiembre de 2026.
Este aumento forma parte de la implementación progresiva de la reforma previsional, que comenzó a regir en enero de este año y que contempla incrementos graduales según la edad de los beneficiarios.
Habrá nuevos aumentos durante 2027
La reforma también considera dos nuevos incrementos para el próximo año.
El primero se aplicará en febrero de 2027, cuando la PGU sea reajustada de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Posteriormente, en septiembre de 2027, todas las personas de 65 años o más que cumplan los requisitos recibirán el monto máximo establecido por la reforma.
¿Cuáles son los requisitos para acceder a la PGU?
El Instituto de Previsión Social (IPS) establece que para obtener la Pensión Garantizada Universal es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
Tener 65 años o más.
No integrar el 10% de mayores ingresos de la población.
Acreditar residencia en Chile por al menos 20 años desde los 20 años de edad, continuos o discontinuos.
Haber residido en Chile durante al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud.
Contar con una pensión base inferior a $1.252.602, según la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE).
Reforma busca aumentar gradualmente la PGU
El aumento de la PGU forma parte de las principales medidas incorporadas por la reforma de pensiones, cuyo objetivo es incrementar de manera gradual los ingresos de las personas mayores.
Con este nuevo ajuste, miles de pensionados verán reflejado un incremento en sus pagos mensuales desde septiembre, mientras que durante 2027 el beneficio continuará ampliándose hasta alcanzar a todos los beneficiarios de 65 años o más que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.