La víctima sufrió graves secuelas psicológicas luego de los hechos ocurridos tras una ceremonia de ascenso. La Fiscalía solicita una pena de 10 años de cárcel para el condenado.

El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia dictó un veredicto condenatorio en contra de un sargento de la Armada acusado de agredir sexualmente a una funcionaria de menor grado luego de participar en una ceremonia de ascenso realizada en diciembre de 2022.

La resolución fue adoptada tras el juicio oral en el que se acreditó la responsabilidad del uniformado en los hechos denunciados por la víctima.

Ceremonia incluyó consumo de alcohol y rituales militares

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, los hechos ocurrieron tras una actividad institucional vinculada a un proceso de promoción interna.

La ceremonia incluyó penitencias de carácter militar, la simulación de un culto a Neptuno y la ingesta de un brebaje elaborado por superiores jerárquicos que contenía una mezcla de bebidas alcohólicas.

Según estableció el tribunal, el consumo excesivo de alcohol provocó que la víctima perdiera la capacidad de oponerse o retirarse de manera segura de la actividad.

Tribunal acreditó aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima

Los magistrados concluyeron que el condenado trasladó a la funcionaria hasta su domicilio y aprovechó el estado de vulnerabilidad en que se encontraba para cometer la agresión sexual.

La sentencia sostiene que la afectada no se encontraba en condiciones de ejercer una oposición efectiva debido al nivel de intoxicación provocado por la ingesta de alcohol.