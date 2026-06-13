Tribunal condena a sargento de la Armada por ataque sexual a funcionaria durante ceremonia de promoción
- Sábado 13 de junio de 2026
- 17:03 hrs
La víctima sufrió graves secuelas psicológicas luego de los hechos ocurridos tras una ceremonia de ascenso. La Fiscalía solicita una pena de 10 años de cárcel para el condenado.
El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia dictó un veredicto condenatorio en contra de un sargento de la Armada acusado de agredir sexualmente a una funcionaria de menor grado luego de participar en una ceremonia de ascenso realizada en diciembre de 2022.
La resolución fue adoptada tras el juicio oral en el que se acreditó la responsabilidad del uniformado en los hechos denunciados por la víctima.
Ceremonia incluyó consumo de alcohol y rituales militares
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, los hechos ocurrieron tras una actividad institucional vinculada a un proceso de promoción interna.
La ceremonia incluyó penitencias de carácter militar, la simulación de un culto a Neptuno y la ingesta de un brebaje elaborado por superiores jerárquicos que contenía una mezcla de bebidas alcohólicas.
Según estableció el tribunal, el consumo excesivo de alcohol provocó que la víctima perdiera la capacidad de oponerse o retirarse de manera segura de la actividad.
Tribunal acreditó aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima
Los magistrados concluyeron que el condenado trasladó a la funcionaria hasta su domicilio y aprovechó el estado de vulnerabilidad en que se encontraba para cometer la agresión sexual.
La sentencia sostiene que la afectada no se encontraba en condiciones de ejercer una oposición efectiva debido al nivel de intoxicación provocado por la ingesta de alcohol.
Graves secuelas psicológicas
Durante el juicio también se abordaron las consecuencias que los hechos provocaron en la víctima.
Según la Fiscalía, la funcionaria ha enfrentado estrés postraumático, crisis psicológicas y psiquiátricas, además de un importante impacto emocional derivado de la agresión.
Asimismo, se expuso que la mujer sufrió cuestionamientos institucionales y sociales posteriores a la denuncia, incluyendo sanciones disciplinarias que posteriormente fueron revertidas mediante recursos judiciales acogidos por los tribunales.
Fiscalía pide 10 años de cárcel
El Ministerio Público solicitó una condena de diez años de presidio, argumentando la gravedad de los hechos y el daño causado a la víctima.
Por su parte, la defensa del sargento sostuvo que existió colaboración durante la investigación y solicitó que una eventual pena sea rebajada a tres años y un día.
Tras escuchar los alegatos de ambas partes, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia fijó para el próximo lunes 22 de junio la audiencia en la que dará a conocer la sentencia definitiva y la pena que deberá cumplir el condenado.