Tras exitoso debut en Concepción: 'Un Cuento Chileno' tendrá su última función en Talca

Con un Teatro Biobío lleno y una entusiasta recepción del público, la aclamada obra de horror continúa su gira nacional el próximo jueves 9 de julio en el Teatro Regional del Maule. Entradas disponibles en vivoticket.cl.

Luego de un aplaudido comienzo de gira en Concepción, la compañía maulina Teatro Niebla regresará a Talca para presentar “Un Cuento Chileno” en el Teatro Regional del Maule. La próxima función marcará la última oportunidad para ver el montaje en la capital regional antes de que continúe su recorrido por otras ciudades del país.

La obra de horror -financiada por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria 2026- se presentará el jueves 9 de julio a las 19:30 horas en el TRM. Entradas disponibles en vivoticket.cl.

“Para nosotros fue muy emocionante comenzar esta gira con una sala llena. Sentimos que la historia conectó profundamente con el público y esperamos vivir una experiencia similar en Talca, donde nació este proyecto y donde siempre es especial volver a encontrarnos con el público”, expresó el director y dramaturgo Daniel Acuña.

Gira nacional

Una madre que esconde a su hija en un gallinero para protegerla de las bestias míticas que acechan la zona. Es el punto de partida de “Un Cuento Chileno”, la obra de horror maulina, que continúa su recorrido por el país.

Tras su paso por Talca, la gira continuará el 21 de julio en Curicó, el 13 de agosto en Rancagua y finalizará el 28 de agosto en San Carlos.

Además de las funciones abiertas al público mayor de 16 años, la producción contempla presentaciones escolares en horario matutino, dirigidas a estudiantes de enseñanza media de establecimientos de las diferentes regiones.

“Escribí esta obra desde mi experiencia en la Región del Maule y desde la ruralidad. Detrás de los elementos fantásticos hay una historia familiar muy reconocible, con personajes y conflictos que forman parte de nuestra realidad”, expresó el dramaturgo Daniel Acuña.

El escritor recalcó que la propuesta reflexiona sobre la desigualdad de género en contextos rurales y la vulneración de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes dentro del ámbito familiar. “El horror nos permite hablar de lo indecible, de lo que preferimos evitar”, concluyó.