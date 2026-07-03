Talca: Anuncian nuevos recorridos de micros en horario matinal
- Viernes 3 de julio de 2026
- 16:46 hrs
A partir del lunes 6 de julio, la Seremi de Transportes aumentará la frecuencia de micros en horario punta para sectores del extremo norte y sur de la ciudad.
Este viernes, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule anunció la inyección de nuevos buses para la comuna de Talca
Sectores beneficiados y nuevos horarios
En el sector norte de la capital regional, las líneas Taxutal C1 y Abate Molina 3A serán las encargadas de reforzar sus actuales operaciones
Asimismo, la autoridad de transportes confirmó que esta inyección de máquinas también se extenderá hacia el extremo sur de la ciudad
Respuesta a una antigua demanda vecinal
La modificación operativa del transporte público surgió tras diversas gestiones y peticiones realizadas por los dirigentes vecinales locales
El seremi de Transportes, Baldemar Higueras, destacó el acuerdo alcanzado con los distintos operadores dentro del actual Perímetro de Exclusión
"Era una demanda muy justa (...) estamos cumpliendo con nuestra función pública, entregando una solución que fue levantada por los propios vecinos", aseguró la autoridad regional
Evaluación de futuras frecuencias
El plan de reforzamiento funcionará de lunes a viernes, buscando facilitar de manera directa el traslado de los talquinos hacia sus respectivos trabajos y centros de estudio
Finalmente, desde el Ministerio de Transportes recalcaron que el servicio se mantendrá bajo monitoreo