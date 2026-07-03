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Talca: Anuncian nuevos recorridos de micros en horario matinal

  • Viernes 3 de julio de 2026
  • 16:46 hrs

A partir del lunes 6 de julio, la Seremi de Transportes aumentará la frecuencia de micros en horario punta para sectores del extremo norte y sur de la ciudad.

Este viernes, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule anunció la inyección de nuevos buses para la comuna de Talca. La medida comenzará a operar el lunes 6 de julio y busca mejorar significativamente la conectividad durante el horario punta matinal.

Sectores beneficiados y nuevos horarios

En el sector norte de la capital regional, las líneas Taxutal C1 y Abate Molina 3A serán las encargadas de reforzar sus actuales operaciones. Desde la Villa Don Benito saldrá un bus a las 7:10 horas, mientras que en la Villa Don Andrés partirá otro desde la calle Templanza a las 7:20 horas.

Asimismo, la autoridad de transportes confirmó que esta inyección de máquinas también se extenderá hacia el extremo sur de la ciudad. Desde la Villa Hacienda Maule saldrá una micro adicional a las 7:20 de la mañana, acoplándose al recorrido habitual de la línea Taxutal B1.

Respuesta a una antigua demanda vecinal

La modificación operativa del transporte público surgió tras diversas gestiones y peticiones realizadas por los dirigentes vecinales locales. Hasta ahora, los habitantes de estas villas debían caminar extensas distancias hacia Riberas del Lircay para lograr abordar una micro en la mañana.

El seremi de Transportes, Baldemar Higueras, destacó el acuerdo alcanzado con los distintos operadores dentro del actual Perímetro de Exclusión.

"Era una demanda muy justa (...) estamos cumpliendo con nuestra función pública, entregando una solución que fue levantada por los propios vecinos", aseguró la autoridad regional.

Evaluación de futuras frecuencias

El plan de reforzamiento funcionará de lunes a viernes, buscando facilitar de manera directa el traslado de los talquinos hacia sus respectivos trabajos y centros de estudio.

Finalmente, desde el Ministerio de Transportes recalcaron que el servicio se mantendrá bajo monitoreo. Dependiendo del nivel de demanda que presenten los pasajeros durante las próximas semanas, se evaluará la posibilidad de sumar más buses a estos trazados.

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