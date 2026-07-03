Talca: Anuncian nuevos recorridos de micros en horario matinal

A partir del lunes 6 de julio, la Seremi de Transportes aumentará la frecuencia de micros en horario punta para sectores del extremo norte y sur de la ciudad.

Este viernes, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule anunció la inyección de nuevos buses para la comuna de Talca . La medida comenzará a operar el lunes 6 de julio y busca mejorar significativamente la conectividad durante el horario punta matinal .

Sectores beneficiados y nuevos horarios

En el sector norte de la capital regional, las líneas Taxutal C1 y Abate Molina 3A serán las encargadas de reforzar sus actuales operaciones . Desde la Villa Don Benito saldrá un bus a las 7:10 horas, mientras que en la Villa Don Andrés partirá otro desde la calle Templanza a las 7:20 horas .

Asimismo, la autoridad de transportes confirmó que esta inyección de máquinas también se extenderá hacia el extremo sur de la ciudad . Desde la Villa Hacienda Maule saldrá una micro adicional a las 7:20 de la mañana, acoplándose al recorrido habitual de la línea Taxutal B1 .

Respuesta a una antigua demanda vecinal

La modificación operativa del transporte público surgió tras diversas gestiones y peticiones realizadas por los dirigentes vecinales locales . Hasta ahora, los habitantes de estas villas debían caminar extensas distancias hacia Riberas del Lircay para lograr abordar una micro en la mañana .

El seremi de Transportes, Baldemar Higueras, destacó el acuerdo alcanzado con los distintos operadores dentro del actual Perímetro de Exclusión .

"Era una demanda muy justa (...) estamos cumpliendo con nuestra función pública, entregando una solución que fue levantada por los propios vecinos", aseguró la autoridad regional .

Evaluación de futuras frecuencias

El plan de reforzamiento funcionará de lunes a viernes, buscando facilitar de manera directa el traslado de los talquinos hacia sus respectivos trabajos y centros de estudio .

Finalmente, desde el Ministerio de Transportes recalcaron que el servicio se mantendrá bajo monitoreo . Dependiendo del nivel de demanda que presenten los pasajeros durante las próximas semanas, se evaluará la posibilidad de sumar más buses a estos trazados .