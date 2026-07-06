Retorno a clases: San Javier flexibiliza exigencia de uniforme

El municipio autorizó asistir con ropa de abrigo en el retorno a clases. En paralelo, el Hospital Regional de Talca advirtió un fuerte aumento en urgencias por enfermedades respiratorias.

Ante el retorno a clases este lunes 6 de julio, el alcalde subrogante de San Javier, Luis Alarcón, anunció que los estudiantes municipales podrán asistir sin uniforme escolar para abrigarse mejor. La medida busca enfrentar el intenso sistema frontal y coincide con un preocupante incremento de atenciones clínicas en la Región del Maule.

Uniforme opcional por el frío extremo

La disposición municipal regirá de manera oficial durante la primera semana del segundo semestre. El objetivo es priorizar el cuidado de salud de niñas, niños y adolescentes ante las bajas temperaturas.

El alcalde (s) Luis Alarcón, segun señaló El Diario de Talca, enfatizó que los alumnos podrán usar la vestimenta más cómoda y abrigada posible. Esto les permitirá asistir a los establecimientos protegidos directamente del frío y la lluvia.

Alerta por alza de virus respiratorios

De forma paralela a la medida escolar, el Hospital Regional de Talca confirmó un incremento sostenido de enfermedades respiratorias. Las consultas se han concentrado principalmente en la Unidad de Emergencia Hospitalaria (UEH) durante las recientes semanas.

La directora del recinto, Patricia Sandoval, explicó que desde febrero de este año comenzaron a proyectar la actual campaña de invierno.

"Desplegamos acciones que están relacionadas al abastecimiento de fármacos e insumos, a la contratación de personas capacitadas para hacer frente a la complejización de camas”, detalló Sandoval.

Estrategia para evitar colapso hospitalario

Para absorber la alta demanda de pacientes, el hospital inició un proceso de complejización de camas. La medida proyecta alcanzar 65 cupos intermedios en Medicina, 36 camas UCI en adultos, 12 camas UCI pediátricas y 30 intermedias infantiles.

A su vez, se fortaleció la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, alcanzando actualmente los 120 cupos. Esta acción estratégica permite liberar camas derivando a pacientes estables a sus hogares, donde mantienen control médico hasta el alta definitiva.