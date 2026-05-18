Tragedia en Las Condes: Madre de niña que cayó desde piso 11 acusa negligencia del padre

La mujer apuntó a la responsabilidad del hombre, quien permanece detenido y es investigado por presunto consumo de alcohol.

Un lamentable hecho ocurrido el pasado domingo en la Región Metropolitana, ha generado pesar en la comuna de Las Condes, luego que una niña de tan solo dos años perdiera la vida tras caer desde el piso 11 de un edificio residencial. El trágico suceso ocurrió la tarde del domingo 17 de mayo, en momentos en que la menor se encontraba bajo el cuidado de su progenitor en el marco de un régimen de visitas autorizado judicialmente.

Tras la tragedia, Gloria Ortiz, madre de la pequeña, rompió el silencio en las afueras del Servicio Médico Legal (SML) y apuntó directamente contra la responsabilidad de su expareja en el fatal desenlace.

"Fue un acto negligente"

Visiblemente afectada por la pérdida, Ortiz entregó declaraciones a los medios de comunicación, instando a las autoridades a realizar una indagatoria rigurosa para esclarecer los hechos.

“Espero que esta situación sea aclarada bajo las circunstancias que correspondan. Esto fue un acto negligente de un padre que estaba al cuidado de una menor y no tomó el resguardo necesario para protegerle la vida ni su integridad física”, manifestó la madre a T13.

Los detalles del fatal accidente

El hecho se registró cerca de las 17:00 horas en un departamento de la calle Los Militares. De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Fiscalía Oriente y la Policía de Investigaciones (PDI), el hombre había retirado a la niña a las 10:00 horas y debía regresarla a las 18:00 horas, cumpliendo con el acuerdo legal vigente entre las partes.

La subcomisaria de la Brigada de Homicidios de la PDI, Marcela Donaire, detalló que el accidente se originó en la habitación del inmueble.

“Por causas que aún se están investigando, la menor se habría precipitado desde la ventana del dormitorio donde estaba durmiendo”, precisó la funcionaria policial.

Indagan presunto consumo de alcohol del progenitor

Las diligencias e hipótesis que barajan los investigadores de la policía civil apuntan a que tanto el padre como su actual pareja se encontraban durmiendo al momento del incidente, razón por la cual no habrían advertido cuando la niña se despertó y se acercó al ventanal.

Sumado a lo anterior, durante las últimas horas se incorporó un grave antecedente a la carpeta investigativa de la Fiscalía Oriente: trascendió que el hombre habría estado bajo los efectos del alcohol al momento en que ocurrió la caída de la menor.

Por instrucción del Ministerio Público, el progenitor permanece en calidad de detenido y será puesto a disposición de los tribunales en las próximas horas para su respectiva audiencia de formalización de cargos por la eventual responsabilidad penal en el fallecimiento de la lactante.