Programa de recambio de calefactores entrega estufas a pellet y aire acondicionado: así puedes postular
- Domingo 17 de mayo de 2026
- 18:23 hrs
Actualmente existen procesos de postulación abiertos en Valdivia, Osorno, Chillán y Chillán Viejo.
El Ministerio del Medio Ambiente mantiene activo su programa de recambio de calefactores, iniciativa que busca disminuir la contaminación generada por el uso de leña en distintas zonas del centro y sur del país.
El beneficio permite que las personas entreguen su antiguo calefactor a leña para recibir a cambio una estufa a pellet o un equipo de aire acondicionado.
Actualmente, los procesos de postulación se encuentran abiertos en las comunas de Valdivia, Osorno, Chillán y Chillán Viejo.
¿Cómo postular al recambio de calefactores?
Las postulaciones pueden realizarse de forma online o presencial en la Seremi de Medio Ambiente correspondiente.
Para postular vía internet, las personas deben ingresar a Programa de Recambio de Calefactores, seleccionar su región y presionar el botón “Postular”.
Luego deberán iniciar sesión con su RUT y contraseña o registrarse en la plataforma.
Requisitos para acceder al beneficio
Entre las condiciones para postular se encuentran:
- Ser propietario del calefactor a leña
- Tener el artefacto instalado en la vivienda
- Cumplir con las condiciones definidas en las bases del programa
- Entregar el calefactor antiguo para su destrucción
Además, el Ministerio indicó que no se aceptarán postulaciones de calefactores instalados en departamentos, salvo excepciones detalladas en las bases oficiales.