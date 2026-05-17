Programa de recambio de calefactores entrega estufas a pellet y aire acondicionado: así puedes postular

Actualmente existen procesos de postulación abiertos en Valdivia, Osorno, Chillán y Chillán Viejo.

El Ministerio del Medio Ambiente mantiene activo su programa de recambio de calefactores, iniciativa que busca disminuir la contaminación generada por el uso de leña en distintas zonas del centro y sur del país.

El beneficio permite que las personas entreguen su antiguo calefactor a leña para recibir a cambio una estufa a pellet o un equipo de aire acondicionado.

Actualmente, los procesos de postulación se encuentran abiertos en las comunas de Valdivia, Osorno, Chillán y Chillán Viejo.

¿Cómo postular al recambio de calefactores?

Las postulaciones pueden realizarse de forma online o presencial en la Seremi de Medio Ambiente correspondiente.

Para postular vía internet, las personas deben ingresar a Programa de Recambio de Calefactores, seleccionar su región y presionar el botón “Postular”.

Luego deberán iniciar sesión con su RUT y contraseña o registrarse en la plataforma.