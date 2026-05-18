Cupón de Gas: Revisa cómo activar el bono de gas licuado

Conoce los requisitos, las fechas de pago del subsidio al gas y cómo ingresar a la plataforma oficial.

Este lunes 18 de mayo, el Gobierno de Chile abrió de manera oficial el proceso para acceder al esperado Cupón de Gas Licuado. Este beneficio extraordinario, que muchos ciudadanos ya denominan coloquialmente como el "bono gas 2026", consiste en un aporte único de $27.000 por hogar destinado a mitigar las alzas de los combustibles durante la temporada invernal.

Las autoridades enfatizaron que este subsidio al gas licuado no corresponde a un monto de libre disposición ni a dinero en efectivo, sino que funciona como un vale de gas del gobierno intransferible, el cual se puede utilizar exclusivamente con los distribuidores adheridos a lo largo del país.

Requisitos para recibir el bono gas licuado

Para acceder a este beneficio estatal, el Jefe o Jefa de Hogar debe cumplir con los siguientes requisitos socioeconómicos al 16 de abril del presente año:

Registro Social de Hogares: Estar inscrito activamente en el sistema.

Vulnerabilidad: Pertenecer al 80% de mayor vulnerabilidad según la cartola del RSH.

Edad: Ser mayor de 18 años al momento de la postulación.

Paso a paso: Cómo ingresar a cupondegas.gob

Para realizar el trámite de forma correcta y segura, los usuarios deben ingresar a los canales digitales oficiales del Estado. Sigue estos pasos para obtener tu vale de gas:

Ingresa al portal web oficial buscando la dirección www.cupondegas.gob.cl o directamente en el sitio del Cupón de Gas. Haz clic en el botón de acceso e inicia sesión con tu ClaveÚnica. Si tu grupo familiar califica dentro del tramo del 80%, el sistema te permitirá completar la información requerida. Activa el beneficio; de manera inmediata llegará un comprobante de confirmación a tu correo electrónico registrado.

¿Cómo cobrarlo? Una vez activo en el sistema, podrás visualizar tu cupón digital en tu Cuenta RUT a través de la App BancoEstado o la App RutPay. Quienes no tengan smartphones o prefieran el formato físico, podrán acudir a cualquier CajaVecina del país para retirar su cupón impreso.

Subsidio gas: Fechas de pago y vigencia del beneficio

Es fundamental que las familias respeten el calendario estipulado por el Ministerio para no perder los $27.000 de subsidio:

Plazo para activar el cupón: El proceso en la plataforma web estará disponible únicamente entre el 18 de mayo y el 30 de junio de 2026 .

Plazo para comprar el gas: Una vez habilitado el cupón físico o digital, los beneficiarios tendrán plazo hasta el 30 de septiembre para realizar sus compras o pedidos a domicilio con los repartidores autorizados.

El cupón se puede utilizar para rebajar el costo total en una sola compra o utilizar saldos a favor en caso de que el cilindro de gas licuado tenga un valor menor en tu comuna.