Camión fuera de control chocó varios vehículos y dejó 13 heridos en Cartagena: investigan falla en los frenos
- Jueves 30 de julio de 2026
- 19:00 hrs
El hecho ocurrió cerca de una feria libre en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso. Carabineros investiga si un desperfecto mecánico en los frenos provocó la emergencia.
Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso, luego de que un camión de mudanza perdiera el control e impactara a varios vehículos, dejando un saldo de 13 personas lesionadas, dos de ellas de gravedad.
El hecho ocurrió pasadas las 13:00 horas en avenida Cartagena, a la altura del pasaje Santiago, donde una cámara de vigilancia captó el momento exacto en que el vehículo avanzó a gran velocidad antes de provocar una colisión múltiple.
Cámara registró el impacto
Las imágenes muestran cómo el camión impactó, en un efecto en cadena, al menos a cuatro automóviles, para luego terminar chocando contra una palmera.
De acuerdo con los antecedentes preliminares, al menos una persona habría sido atropellada durante la emergencia.
En las cercanías funcionaba una feria libre, lo que generó gran preocupación entre comerciantes y clientes. No obstante, las autoridades confirmaron que los puestos no resultaron dañados.
Dos personas permanecen graves
El teniente Matías Gamboa, comisario subrogante de la Segunda Comisaría de Cartagena, informó que el camión colisionó tanto a vehículos como a personas que transitaban por el sector.
"Hasta el momento tenemos 13 personas lesionadas, de las cuales dos tienen categoría de grave y están siendo intervenidas en el Hospital Claudio Vicuña", señaló el oficial.
El resto de los afectados fue trasladado a distintos centros asistenciales para recibir atención médica.
⚠️#Cartagena Camión Fuera de Control, Arrasa Con Varios Vehículos, Dejando Múltiples Lesionados. pic.twitter.com/3jk4Eacouv— InfosChile (@INF0SCHILE) July 30, 2026
Investigan posible falla en los frenos
La SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer las causas del accidente.
Según las primeras hipótesis, el camión habría presentado un desperfecto técnico, presumiblemente relacionado con una falla en el sistema de frenos.
El conductor ya fue identificado por las autoridades, mientras que las pistas permanecieron cerradas para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
En el operativo participaron voluntarios de Bomberos de Cartagena, El Tabo y San Antonio, además de personal del SAMU y Carabineros.