El hecho ocurrió cerca de una feria libre en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso. Carabineros investiga si un desperfecto mecánico en los frenos provocó la emergencia.

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso, luego de que un camión de mudanza perdiera el control e impactara a varios vehículos, dejando un saldo de 13 personas lesionadas, dos de ellas de gravedad.

El hecho ocurrió pasadas las 13:00 horas en avenida Cartagena, a la altura del pasaje Santiago, donde una cámara de vigilancia captó el momento exacto en que el vehículo avanzó a gran velocidad antes de provocar una colisión múltiple.

Cámara registró el impacto

Las imágenes muestran cómo el camión impactó, en un efecto en cadena, al menos a cuatro automóviles, para luego terminar chocando contra una palmera.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, al menos una persona habría sido atropellada durante la emergencia.

En las cercanías funcionaba una feria libre, lo que generó gran preocupación entre comerciantes y clientes. No obstante, las autoridades confirmaron que los puestos no resultaron dañados.