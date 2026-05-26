Touch & Pass Kids ya comenzó a revolucionar la formación deportiva en el Maule

Con una propuesta innovadora, moderna y enfocada en el desarrollo integral de niños y jóvenes, oficialmente comenzaron las actividades de Touch & Pass Kids Academy, la nueva academia formativa que busca cambiar la manera de entrenar fútbol en la Región del Maule.

El proyecto inició esta semana en las instalaciones de Futbolito Las Rastras de Talca, un espacio cerrado y especialmente acondicionado para realizar entrenamientos de alto nivel durante todo el año, entregando comodidad, seguridad y continuidad en cada sesión.

La academia cuenta con un equipo de profesores y profesionales enfocados en el trabajo físico, técnico, coordinativo y cognitivo, desarrollando una metodología moderna que combina rendimiento deportivo, formación humana y hábitos positivos desde temprana edad.

Touch & Pass Kids trabaja con grupos reducidos y seguimiento personalizado, apostando por una formación distinta, más profesional y cercana.

Los entrenamientos se realizan los días:

📅 Lunes y miércoles de 19:00 a 20:15 horas

📅 Viernes de 15:00 a 16:15 horas

“Esto recién comienza y estamos felices de dar el primer paso hacia algo grande”, señalaron desde la academia tras su primera jornada oficial.

Contacto: +56 9 6748 7039