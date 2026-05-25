Subsidio Eléctrico abre su quinta convocatoria: requisitos, plazos y cómo postular al beneficio este martes

El proceso para acceder al descuento en las boletas de luz inicia este martes 26 de mayo y se extenderá por pocos días. El beneficio está destinado a familias del tramo más vulnerable del RSH y pacientes electrodependientes.

Este martes 26 de mayo comienza de manera oficial el proceso de postulación para la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico, un beneficio estatal transitorio diseñado para mitigar el impacto del alza en las tarifas de la luz en los hogares más vulnerables de Chile.

El proceso de inscripción estará vigente por un período acotado, cerrando de forma definitiva el próximo viernes 5 de junio. Quienes resulten seleccionados verán reflejado el descuento de manera semestral en sus cuentas de electricidad a partir de septiembre de 2026.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para acceder a este subsidio, los postulantes deben ser mayores de 18 años, ser clientes residenciales (ya sea en calidad de propietarios o arrendatarios) y cumplir con las siguientes condiciones del Registro Social de Hogares (RSH):

Vulnerabilidad socioeconómica: Pertenecer a un hogar dentro del 40% más vulnerable de la Calificación Socioeconómica (CSE) vigente a la segunda quincena de mayo de 2026.

Pacientes electrodependientes: Pertenecer a un hogar que incluya al menos a una persona inscrita en el Registro de Personas Electrodependientes (vigente a marzo de 2026). En este caso, se puede postular de forma independiente al tramo del RSH en el que se encuentren.

Importante: Un requisito indispensable para que se asigne el beneficio es encontrarse completamente al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.

Montos asignados para el segundo semestre de 2026

Los valores del subsidio se calcularán de manera escalonada, dependiendo exclusivamente de la cantidad de integrantes registrados en el grupo familiar del RSH:

Cantidad de integrantes Monto total del beneficio (Segundo Semestre) 1 integrante $17.346 2 a 3 integrantes $22.548 4 o más integrantes $31.224

Paso a paso: ¿Cómo realizar el trámite?

La postulación digital se debe realizar ingresando al sitio web oficial www.subsidioelectrico.cl y haciendo clic en la opción "Solicita el Subsidio Eléctrico aquí". Para completar el formulario se requerirá iniciar sesión con ClaveÚnica y rellenar los siguientes datos obligatorios:

Región y comuna de residencia.

Nombre de la empresa o cooperativa eléctrica que suministra la energía (ej: Enel, CGE, Saesa, etc.).

Número de cliente (disponible en la parte superior de la boleta de luz).

Correo electrónico y teléfono de contacto.

Al finalizar el ingreso de la información, el sistema enviará un comprobante automático al correo registrado. Quienes no cuenten con acceso a internet o presenten dificultades con la plataforma web, podrán realizar el trámite de forma asistida a través de los canales presenciales y telefónicos de ChileAtiende o mediante la Ventanilla Única Social. Los resultados oficiales se darán a conocer durante la segunda semana de agosto.