Parque Oriente: proyecto pionero en seguridad residencial inteligente en Talca
- Lunes 25 de mayo de 2026
- 18:26 hrs
Con televigilancia permanente, pórticos detectores de patentes en accesos y salidas y entrega inmediata, el conjunto habitacional incorpora una propuesta única en la ciudad, orientada a entregar mayor tranquilidad, conectividad y calidad de vida a las familias.
Parque Oriente marca un nuevo estándar en el desarrollo habitacional en Talca, consolidándose como un proyecto pionero en la ciudad gracias a la incorporación de un sistema de seguridad inteligente diseñado para proteger y entregar mayor tranquilidad a sus vecinos. Su propuesta combina televigilancia permanente, tecnología de detección de patentes y un entorno residencial pensado para familias que buscan vivir con confianza, comodidad y buena conectividad.
Uno de los principales atributos del proyecto es su sistema de vigilancia 24/7, con pórticos detectores de patentes, en las entradas y salidas. Una solución que permite reforzar el control de acceso y elevar los niveles de seguridad dentro del conjunto habitacional en caso que se requiriera. Esta tecnología convierte a Parque Oriente en una alternativa única en Talca dentro de su categoría, respondiendo a una necesidad cada vez más valorada por quienes buscan una vivienda: vivir en un entorno protegido y bien planificado.
Además de su enfoque en seguridad, Parque Oriente destaca por ofrecer viviendas de entrega inmediata, con 84 m² construidos, 3 dormitorios, 2 baños y espacios luminosos diseñados para el bienestar familiar. Cada casa cuenta con una distribución funcional, estilo moderno y el patio que una familia necesita para disfrutar la vida diaria con mayor comodidad.
Ubicado a solo 1 minuto de la Ruta 5 Sur y a minutos del Mall Plaza Maule, el proyecto combina conectividad, equipamiento cercano y tranquilidad residencial. Quienes deseen conocer la casa piloto pueden visitar la sala de ventas ubicada en 30 1/2 Oriente N° 0331 con 16 Sur, Talca, y descubrir una propuesta habitacional que une seguridad, ubicación y calidad de vida en un solo lugar.