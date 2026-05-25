Parque Oriente: proyecto pionero en seguridad residencial inteligente en Talca

Con televigilancia permanente, pórticos detectores de patentes en accesos y salidas y entrega inmediata, el conjunto habitacional incorpora una propuesta única en la ciudad, orientada a entregar mayor tranquilidad, conectividad y calidad de vida a las familias.

Parque Oriente marca un nuevo estándar en el desarrollo habitacional en Talca, consolidándose como un proyecto pionero en la ciudad gracias a la incorporación de un sistema de seguridad inteligente diseñado para proteger y entregar mayor tranquilidad a sus vecinos. Su propuesta combina televigilancia permanente, tecnología de detección de patentes y un entorno residencial pensado para familias que buscan vivir con confianza, comodidad y buena conectividad.

Uno de los principales atributos del proyecto es su sistema de vigilancia 24/7, con pórticos detectores de patentes, en las entradas y salidas. Una solución que permite reforzar el control de acceso y elevar los niveles de seguridad dentro del conjunto habitacional en caso que se requiriera. Esta tecnología convierte a Parque Oriente en una alternativa única en Talca dentro de su categoría, respondiendo a una necesidad cada vez más valorada por quienes buscan una vivienda: vivir en un entorno protegido y bien planificado.