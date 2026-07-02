¿Tienes dinero sin cobrar? Así puedes revisar con tu RUT si tienes bonos, subsidios o pensiones pendientes
- Jueves 2 de julio de 2026
- 18:47 hrs
ChileAtiende, BancoEstado y la Tesorería General de la República cuentan con plataformas gratuitas que permiten consultar si tienes beneficios estatales o pagos pendientes utilizando solo tu RUT.
Cada año, miles de personas en Chile dejan sin cobrar bonos, subsidios, pensiones y otros beneficios estatales por desconocimiento o porque los pagos no fueron retirados a tiempo.
Para facilitar la consulta, existen tres plataformas oficiales y gratuitas que permiten verificar si tienes dinero pendiente utilizando únicamente tu RUT. A continuación, te explicamos cómo acceder a cada una y qué beneficios puedes encontrar.
ChileAtiende: consulta beneficios del IPS
La primera opción recomendada por el Instituto de Previsión Social (IPS) es el portal de ChileAtiende, donde existe una sección denominada "Revisa si tienes una pensión o beneficio sin cobrar".
Para realizar la consulta solo necesitas ingresar tu RUT y tu fecha de nacimiento.
Si el sistema detecta pagos pendientes, podrás acceder al detalle utilizando tu ClaveÚnica y elegir la forma de pago, ya sea mediante depósito bancario o retiro presencial.
Entre los beneficios que pueden aparecer se encuentran:
Pensión Garantizada Universal (PGU).
Subsidio Familiar (SUF).
Bono por Hijo.
Bono Bodas de Oro.
Asignación Familiar.
Bolsillo Familiar Electrónico.
Pensiones de excajas de previsión, entre otros.
BancoEstado: revisa si tienes pagos presenciales pendientes
Otra alternativa es la plataforma "No lo Cobraste" de BancoEstado.
Este servicio permite consultar si existen beneficios económicos disponibles para retiro presencial en sucursales de BancoEstado o BancoEstado Express.
Solo debes ingresar tu RUT para conocer si tienes pagos pendientes.
Es importante considerar que esta herramienta no muestra depósitos realizados directamente en CuentaRUT, ya que únicamente informa beneficios que deben ser retirados de manera presencial.
Tesorería General de la República
Una tercera opción es el sitio web de la Tesorería General de la República (TGR).
Ingresando con tu RUT, ClaveÚnica o Clave Tributaria del Servicio de Impuestos Internos (SII) podrás revisar si existen pagos pendientes del Estado.
Entre ellos pueden encontrarse:
Devoluciones de impuestos.
Subsidios estatales.
Préstamos fiscales.
Otros pagos pendientes administrados por la Tesorería.
Revisa periódicamente tus beneficios
Las autoridades recomiendan revisar periódicamente estas plataformas, ya que muchas personas desconocen que mantienen beneficios disponibles o pagos que no pudieron concretarse por errores en los datos bancarios registrados.
La consulta es completamente gratuita y puede realizarse en pocos minutos utilizando los canales oficiales.