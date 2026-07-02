Paso a paso: Postular al Subsidio de Arriendo 2026 es 100% online y solo necesitas tu ClaveÚnica

A partir del próximo martes 7 de julio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) habilitará en todo Chile las postulaciones regulares al Subsidio de Arriendo 2026. El trámite estará disponible hasta el viernes 7 de agosto, buscando apoyar financieramente a miles de familias en el pago de sus viviendas.

Montos y características del beneficio

Las familias que resulten seleccionadas recibirán un aporte total de 170 Unidades de Fomento (UF), equivalentes a cerca de 6,9 millones de pesos. Este monto puede ser utilizado de forma continua o fragmentada por un plazo máximo de ocho años.

Para este llamado regular, el valor mensual de la propiedad a arrendar no podrá superar las 11 UF. Sin embargo, esta cifra se flexibiliza hasta las 13 UF en ciertas regiones específicas del país. Además, adjudicarse este subsidio permite postular posteriormente a programas para la compra de una casa propia.

Requisitos exigidos para postular

Para acceder a esta ayuda económica estatal, los postulantes deben ser mayores de 18 años y contar con su cédula de identidad vigente. Asimismo, es obligación estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

En términos financieros, se exige acreditar un ahorro mínimo de 4 UF depositado en una cuenta para la vivienda. También es fundamental comprobar un ingreso familiar mensual que oscile formalmente entre las 7 y 25 UF.

Finalmente, las personas deben postular obligatoriamente junto a un núcleo familiar establecido. No obstante, los adultos mayores de 60 años están exentos de este último punto y pueden realizar el trámite en solitario.

¿Cómo realizar el trámite?

El proceso se puede gestionar 100% en línea ingresando al portal oficial arriendoenlinea.minvu.cl. Para completar esta vía digital, los usuarios solo necesitarán acceder con su ClaveÚnica.

Quienes prefieran hacer la diligencia de manera física, también podrán acercarse presencialmente a las oficinas del Serviu de su respectiva región. En ambos casos, las autoridades llaman a reunir los antecedentes con anticipación.