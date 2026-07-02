Gobierno anuncia 5 mil subsidios para generar nuevos empleos

El beneficio estatal cubrirá el 50% del ingreso mínimo durante cuatro meses. La medida busca combatir el desempleo y será canalizada por el Sence para todas las empresas.

Este jueves, el Gobierno anunció una medida instantánea para hacer frente a las persistentes cifras de desempleo en Chile. Las autoridades confirmaron que entregarán un total de 5 mil subsidios por contratación, buscando incentivar la rápida creación de nuevos puestos de trabajo formales.

¿En qué consiste el aporte económico?

El plan contempla una inyección de recursos directa para las compañías que sumen nuevos trabajadores a sus filas. Específicamente, el subsidio corresponderá al pago del 50% del ingreso mínimo mensual por cada nueva contratación que se concrete.

Según detalló el Ejecutivo, este beneficio estatal se extenderá por un periodo de cuatro meses consecutivos. Además, se destacó que la ayuda económica estará disponible para todo tipo de empresas a nivel nacional, sin distinción de tamaño o rubro.

Sence a cargo de la implementación

La operatividad y canalización de estos 5 mil cupos será administrada íntegramente por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Este organismo técnico se encargará de gestionar las solicitudes y las transferencias de los fondos.

La estrategia apunta a entregar un alivio directo a los empleadores para reducir sus costos laborales iniciales, facilitando así la reinserción de miles de personas que actualmente buscan una oportunidad en el mercado.