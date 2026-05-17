TGR informa que 74% de los recursos de protección por deudas CAE fueron declarados inadmisibles

Las Cortes de Santiago, San Miguel y Concepción concentran la mayor cantidad de recursos declarados inadmisibles.

La Tesorería General de la República (TGR) informó que 1.453 recursos de protección presentados por deudores vinculados al Crédito con Aval del Estado (CAE) fueron declarados inadmisibles por distintas Cortes de Apelaciones del país.

La cifra corresponde al 74% de un total de 1.968 acciones judiciales interpuestas contra el organismo.

Corte Suprema también declaró recursos inadmisibles

A través de un comunicado, la Tesorería General de la República detalló además que la Corte Suprema declaró inadmisibles 239 apelaciones presentadas por recurrentes.

Desde la institución destacaron que los resultados responden a las gestiones judiciales realizadas ante tribunales en el marco de los recursos presentados por deudores del CAE.

Actualmente, solo 236 recursos han sido declarados admisibles.