TGR informa que 74% de los recursos de protección por deudas CAE fueron declarados inadmisibles
- Domingo 17 de mayo de 2026
- 10:39 hrs
Las Cortes de Santiago, San Miguel y Concepción concentran la mayor cantidad de recursos declarados inadmisibles.
La Tesorería General de la República (TGR) informó que 1.453 recursos de protección presentados por deudores vinculados al Crédito con Aval del Estado (CAE) fueron declarados inadmisibles por distintas Cortes de Apelaciones del país.
La cifra corresponde al 74% de un total de 1.968 acciones judiciales interpuestas contra el organismo.
Corte Suprema también declaró recursos inadmisibles
A través de un comunicado, la Tesorería General de la República detalló además que la Corte Suprema declaró inadmisibles 239 apelaciones presentadas por recurrentes.
Desde la institución destacaron que los resultados responden a las gestiones judiciales realizadas ante tribunales en el marco de los recursos presentados por deudores del CAE.
Actualmente, solo 236 recursos han sido declarados admisibles.
Las Cortes con más recursos rechazados
Según informó la TGR, las Cortes de Apelaciones con mayor número de inadmisibilidades corresponden a:
Corte de Apelaciones de Santiago: 569 casos
Corte de Apelaciones de San Miguel: 197 casos
Corte de Apelaciones de Concepción: 146 casos
Corte de Apelaciones de Rancagua: 58 casos
En tanto, las Cortes con más recursos declarados admisibles son:
Corte de Apelaciones de Talca: 102 casos
Corte de Apelaciones de Valparaíso: 99 casos
Corte de Apelaciones de La Serena: 24 casos
Corte de Apelaciones de Arica: 7 casos
TGR defendió legalidad de las cobranzas
Desde la Tesorería General de la República señalaron que estos resultados “reflejan la solidez jurídica de las actuaciones de la TGR en materia de cobranza y recuperación de recursos asociados al financiamiento estatal de la educación superior”.