Municipalidad de Portezuelo decreta duelo comunal por muerte del padre de Joaquín Lavín
- Domingo 17 de mayo de 2026
- 10:09 hrs
La Municipalidad de Portezuelo decretó cuatro días de duelo comunal por la muerte de Joaquín Lavín Pradenas, exalcalde y padre de Joaquín Lavín.
La Municipalidad de Portezuelo decretó cuatro días de duelo comunal tras el fallecimiento de Joaquín Lavín Pradenas, padre del excandidato presidencial Joaquín Lavín.
La exautoridad comunal murió a los 99 años y era ampliamente reconocida por su trayectoria en el servicio público local.
Fue alcalde y concejal de Portezuelo
Joaquín Lavín Pradenas ejerció como alcalde de Portezuelo durante los períodos 1973-1975 y 1986-1991.
Posteriormente, se desempeñó como concejal entre 1996 y 2000, manteniendo una activa participación en la vida pública de la comuna.
Desde el municipio destacaron que “su vida estuvo dedicada al servicio público”.
Municipio decretó cuatro días de duelo
La medida fue informada por el alcalde Juan Carlos Ramírez Sepúlveda, quien explicó que el duelo comunal se extenderá desde el sábado 16 hasta el martes 19 de mayo.
El decreto contempla:
Izamiento del pabellón patrio a media asta
Suspensión de actividades y ceremonias festivas
Señal de respeto institucional en dependencias municipales
Condolencias a la familia
A través de un comunicado, la Municipalidad de Portezuelo junto al Concejo Municipal expresó sus condolencias a la familia y cercanos del exjefe comunal.
“Como municipio, junto al Concejo Municipal expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a quienes compartieron junto a él su vocación de servicio público hacia nuestra comuna”, señalaron desde la administración local.