Municipalidad de Portezuelo decreta duelo comunal por muerte del padre de Joaquín Lavín

La Municipalidad de Portezuelo decretó cuatro días de duelo comunal por la muerte de Joaquín Lavín Pradenas, exalcalde y padre de Joaquín Lavín.

La Municipalidad de Portezuelo decretó cuatro días de duelo comunal tras el fallecimiento de Joaquín Lavín Pradenas, padre del excandidato presidencial Joaquín Lavín.

La exautoridad comunal murió a los 99 años y era ampliamente reconocida por su trayectoria en el servicio público local.

Fue alcalde y concejal de Portezuelo

Joaquín Lavín Pradenas ejerció como alcalde de Portezuelo durante los períodos 1973-1975 y 1986-1991.

Posteriormente, se desempeñó como concejal entre 1996 y 2000, manteniendo una activa participación en la vida pública de la comuna.

Desde el municipio destacaron que “su vida estuvo dedicada al servicio público”.