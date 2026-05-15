Sernac emite alerta por riesgo de incendio en vehículos Citroën, Jeep, Peugeot y otras marcas

El problema podría provocar sobrecalentamiento e incluso incendios, por lo que la empresa realizará revisiones preventivas gratuitas.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para distintos modelos de vehículos comercializados en Chile por Stellantis, debido a un defecto que podría generar sobrecalentamiento e incluso incendios.

La medida involucra unidades de las marcas Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel y Peugeot vendidas entre julio de 2024 y abril de 2026.

En total, la alerta considera 3.675 vehículos, de los cuales 2.872 ya están en manos de consumidores.

¿Qué modelos están afectados?

Según informó el Servicio Nacional del Consumidor, los modelos involucrados corresponden a:

Citroën C4

DS 3 Crossback

Fiat 600

Jeep Avenger

Opel Corsa

Opel Frontera

Opel Mokka

Peugeot 208

Peugeot 2008

¿Cuál es el problema detectado?

La empresa explicó que algunos vehículos MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) podrían presentar una separación insuficiente entre el tubo del filtro de partículas de gasolina y la tapa protectora del generador de arranque de 48V.

Esta situación podría facilitar la infiltración de agua y provocar un arco eléctrico, especialmente en condiciones de humedad.

Entre los riesgos asociados se encuentran:

Sobrecalentamiento

Riesgo de incendio

Quemaduras

Otros daños relacionados