Sernac emite alerta por riesgo de incendio en vehículos Citroën, Jeep, Peugeot y otras marcas
- Viernes 15 de mayo de 2026
- 15:00 hrs
El problema podría provocar sobrecalentamiento e incluso incendios, por lo que la empresa realizará revisiones preventivas gratuitas.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para distintos modelos de vehículos comercializados en Chile por Stellantis, debido a un defecto que podría generar sobrecalentamiento e incluso incendios.
La medida involucra unidades de las marcas Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel y Peugeot vendidas entre julio de 2024 y abril de 2026.
En total, la alerta considera 3.675 vehículos, de los cuales 2.872 ya están en manos de consumidores.
¿Qué modelos están afectados?
Según informó el Servicio Nacional del Consumidor, los modelos involucrados corresponden a:
- Citroën C4
- DS 3 Crossback
- Fiat 600
- Jeep Avenger
- Opel Corsa
- Opel Frontera
- Opel Mokka
- Peugeot 208
- Peugeot 2008
¿Cuál es el problema detectado?
La empresa explicó que algunos vehículos MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) podrían presentar una separación insuficiente entre el tubo del filtro de partículas de gasolina y la tapa protectora del generador de arranque de 48V.
Esta situación podría facilitar la infiltración de agua y provocar un arco eléctrico, especialmente en condiciones de humedad.
Entre los riesgos asociados se encuentran:
Sobrecalentamiento
Riesgo de incendio
Quemaduras
Otros daños relacionados
¿Qué deben hacer los propietarios?
Stellantis informó que realizará una revisión preventiva gratuita para los vehículos afectados.
Las medidas contemplan:
Inspección y reemplazo de la tapa protectora del generador de arranque de 48V
Verificación de distancia con el tubo del filtro de partículas
Cambio de componentes dañados, si corresponde
El procedimiento tendrá una duración aproximada de una hora y no tendrá costo para los clientes.
¿Cómo saber si mi vehículo está incluido?
El Servicio Nacional del Consumidor indicó que los propietarios pueden revisar el número de chasis (VIN) y comunicarse con los servicios oficiales de cada marca para coordinar la inspección correspondiente.