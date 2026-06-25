Terremotos en Venezuela dejan 164 muertos: Chile ofrece ayuda frente a catástrofe

Las autoridades venezolanas confirmaron el aumento de las víctimas fatales tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. Mientras el Ejecutivo anunció un fondo de reconstrucción de US$200 millones, el Presidente de Chile, José Antonio Kast, ofreció apoyo humanitario.

La cifra de víctimas fatales producto de los dos poderosos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela aumentó a 164 fallecidos y 971 heridos, según el último balance oficial entregado este jueves por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Los movimientos telúricos, que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, se registraron durante la jornada del miércoles en el estado de Yaracuy, convirtiéndose en una de las mayores catástrofes naturales que ha enfrentado el país caribeño en las últimas décadas.

Búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros

De acuerdo con los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer sismo (7,2) tuvo su epicentro cerca de San Felipe a 21,9 kilómetros de profundidad. Minutos después, el evento principal (7,5) sacudió las cercanías de Yumare, a unos 10 kilómetros de profundidad.

A estos eventos le han seguido al menos 30 réplicas, provocando el colapso masivo de edificios e infraestructura, con especial impacto en el estado de La Guaira, zona que ya fue declarada en estado de desastre.

Los esfuerzos actuales de los equipos de emergencia están volcados íntegramente al rescate. Al respecto, Delcy Rodríguez advirtió sobre el panorama de las próximas horas:

"Los esfuerzos están concentrados en las operaciones de búsqueda y rescate. No descartamos que el número de víctimas continúe aumentando conforme avancen las labores en terreno".

Fondo de reconstrucción y llamado al sector privado

Frente al nivel de destrucción, el Gobierno venezolano anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares. Este dinero estará destinado a financiar la reconstrucción de:

Infraestructura crítica y conectividad.

Hospitales y centros de salud.

Viviendas damnificadas.

Servicios básicos afectados por los derrumbes.

A la par, las autoridades hicieron un llamado urgente al sector privado para que ponga a disposición maquinaria pesada y equipos especializados, elementos cruciales para remover los escombros y acelerar el acceso a los sectores más gravemente dañados.

Presidente de Chile anuncia disposición para colaborar

La tragedia en Venezuela ha generado una rápida reacción internacional. Desde Chile, el Presidente José Antonio Kast abordó la situación durante una actividad oficial en la comuna de Lautaro, en la Región de La Araucanía.

El Mandatario interrumpió su agenda para referirse al desastre y confirmó la disposición del Gobierno para enviar ayuda a la zona afectada:

"Quiero hacer un alto porque me acaban de decir que hubo un gran terremoto en Venezuela, que afectó grandes sectores y que podrían también haber muchas víctimas fatales. Nosotros, como país solidario, decir que siempre vamos a estar tendiéndole una mano a las personas que sufren".

El Presidente Kast concluyó invitando a la ciudadanía e instituciones que deseen colaborar a coordinarse con las autoridades pertinentes para canalizar y garantizar la llegada de la ayuda humanitaria a los damnificados venezolanos.