¿Tienes una moneda de $500? Revisa cuáles son los ejemplares que pueden valer hasta $2 millones
- Jueves 30 de julio de 2026
- 12:13 hrs
En el mercado de la numismática y el coleccionismo en Chile, diversos ejemplares son buscados debido a errores de acuñación, ensayos de fabricación o tirajes de baja emisión, alcanzando precios que van desde los $15 mil pesos hasta superar los $2 millones en los casos más exclusivos.
Una simple moneda de $500 pesos podría esconder un valor económico muy superior a su denominación nominal. En el mercado de la numismática y el coleccionismo en Chile, diversos ejemplares son buscados debido a errores de acuñación, ensayos de fabricación o tirajes de baja emisión, alcanzando precios que van desde los $15 mil pesos hasta superar los $2 millones en los casos más exclusivos.
A continuación, te detallamos cuáles son las piezas más codiciadas y en qué detalles debes fijarte para identificar si posees una de ellas.
¿Cuáles son las monedas de $500 más valiosas?
Entre los ejemplares más cotizados por los coleccionistas destacan las siguientes versiones especiales:
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Ensayo de anverso sin reverso (Oro y Plata): Es considerada una de las piezas más exclusivas del mercado. Se trata de un ensayo de fabricación elaborado con un anillo de plata y centro de oro. Su valor puede fluctuar entre $1 millón y $2 millones de pesos.
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Moneda del año 2000 con doble fecha: Se caracteriza por presentar la fecha "2000" estampada tanto en el anverso como en el reverso. Debido a su escasa disponibilidad, su precio oscila entre los $300 mil y $500 mil pesos, dependiendo de su estado de conservación.
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Ensayo con logo de Casa de Moneda: Pieza de prueba que exhibe el logo oficial de la Casa de Moneda en su anverso. Su cotización en el mercado numismático alcanza los $500 mil pesos.
¿Qué errores de fabricación aumentan su valor?
Las fallas ocurridas durante el proceso de acuñación industrial también convierten a estas monedas en objetos de colección:
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Reverso "Casa de Moneda 1743": Ejemplar que mantiene el rostro del cardenal Raúl Silva Henríquez en el anverso, pero que en el reverso incluye la inscripción "Casa Moneda", la cuenca de Santiago y la fecha 1 de octubre de 1743. Puede comercializarse hasta en $350 mil pesos.
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Efecto "Huevo frito": Corresponde a las monedas cuyo núcleo dorado quedó descentrado respecto al anillo exterior durante el ensamblaje. Su precio varía desde los $15 mil pesos en adelante, según el grado de descentrado.
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Monedas monometálicas: Piezas fabricadas en un solo metal en lugar de la estructura bimetálica tradicional. Si su autenticidad es certificada por expertos, pueden venderse entre $100 mil y $300 mil pesos.
Para comercializar cualquiera de estos ejemplares a los montos estimados, los especialistas recomiendan certificar previamente la autenticidad y el estado de conservación del metal con expertos en numismática.