¿Tienes una moneda de $500? Revisa cuáles son los ejemplares que pueden valer hasta $2 millones

En el mercado de la numismática y el coleccionismo en Chile, diversos ejemplares son buscados debido a errores de acuñación, ensayos de fabricación o tirajes de baja emisión, alcanzando precios que van desde los $15 mil pesos hasta superar los $2 millones en los casos más exclusivos.

Una simple moneda de $500 pesos podría esconder un valor económico muy superior a su denominación nominal. En el mercado de la numismática y el coleccionismo en Chile, diversos ejemplares son buscados debido a errores de acuñación, ensayos de fabricación o tirajes de baja emisión, alcanzando precios que van desde los $15 mil pesos hasta superar los $2 millones en los casos más exclusivos.

A continuación, te detallamos cuáles son las piezas más codiciadas y en qué detalles debes fijarte para identificar si posees una de ellas.

¿Cuáles son las monedas de $500 más valiosas?

Entre los ejemplares más cotizados por los coleccionistas destacan las siguientes versiones especiales: