Revelan la causa de muerte de Fernando Kliche

Daniela Demicheli, productora del Área Dramática de Mega, entregó detalles sobre el estado de salud del intérprete, en conversación con el matinal Mucho Gusto.

La muerte de Fernando Kliche, confirmada durante la jornada de este viernes, golpeó con fuerza al mundo del espectáculo nacional. El reconocido actor falleció a los 71 años, luego de enfrentar una delicada enfermedad que había mantenido en reserva.

Daniela Demicheli, productora del Área Dramática de Mega, entregó detalles sobre el estado de salud del intérprete, en conversación con el matinal Mucho Gusto. Allí reveló que el artista había sido diagnosticado con un cáncer de páncreas que ya se encontraba en una etapa avanzada.

“Estábamos grabando, le vino un dolor a una pierna, fue al doctor y empezaron a hacerle todos los exámenes y finalmente le diagnosticaron un cáncer al páncreas”, explicó la profesional.

Según detalló, los resultados médicos mostraron que la enfermedad se había extendido a otras partes de su cuerpo. “Estaba generalizado, con metástasis. Entonces, lo que le hicieron fue un tratamiento paliativo”, agregó.