Revelan la causa de muerte de Fernando Kliche
- Viernes 3 de julio de 2026
- 18:54 hrs
Daniela Demicheli, productora del Área Dramática de Mega, entregó detalles sobre el estado de salud del intérprete, en conversación con el matinal Mucho Gusto.
La muerte de Fernando Kliche, confirmada durante la jornada de este viernes, golpeó con fuerza al mundo del espectáculo nacional. El reconocido actor falleció a los 71 años, luego de enfrentar una delicada enfermedad que había mantenido en reserva.
Daniela Demicheli, productora del Área Dramática de Mega, entregó detalles sobre el estado de salud del intérprete, en conversación con el matinal Mucho Gusto. Allí reveló que el artista había sido diagnosticado con un cáncer de páncreas que ya se encontraba en una etapa avanzada.
“Estábamos grabando, le vino un dolor a una pierna, fue al doctor y empezaron a hacerle todos los exámenes y finalmente le diagnosticaron un cáncer al páncreas”, explicó la profesional.
Según detalló, los resultados médicos mostraron que la enfermedad se había extendido a otras partes de su cuerpo. “Estaba generalizado, con metástasis. Entonces, lo que le hicieron fue un tratamiento paliativo”, agregó.
Fernando Kliche pidió mantener su diagnóstico en reserva
Demicheli también contó que el equipo respetó la decisión del actor de mantener en privado su condición de salud. “Nosotros fuimos súper reservados con la información, porque él quería que no se supiera”, sostuvo.
La noticia causó un profundo impacto entre sus compañeros, especialmente porque Kliche ya estaba de regreso en las teleseries. El actor era parte del elenco de Prohibida Obsesión, la nueva producción nocturna de Mega.
La productora recordó que el intérprete se mostraba entusiasmado con este nuevo desafío profesional.
Asimismo, destacó la cercana relación que Fernando Kliche alcanzó a construir con el equipo durante el proceso de grabación. “Estaba feliz de volver a trabajar en teleseries. Yo no lo conocía antes, era un hombre cariñoso, muy buena onda con el elenco, están todos muy afectados”, expresó.