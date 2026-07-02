Mundial 2026: Partidos de hoy, horarios en Chile y dónde ver

Este jueves 2 de julio continúan los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Revisa la programación completa, destacando el esperado choque entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

La emoción del Mundial 2026 no se detiene y este jueves 2 de julio el torneo avanza con tres vibrantes encuentros válidos por los dieciseisavos de final. Las selecciones buscarán su boleto a la siguiente ronda en estadios de Estados Unidos y Canadá, en una jornada decisiva para los equipos que siguen en competencia.

El plato fuerte: Portugal vs Croacia

Sin duda, el duelo que acapara todas las miradas es el enfrentamiento entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Croacia de Luka Modric. Ambos capitanes liderarán a sus equipos a partir de las 19:00 horas (tiempo de Chile) en el estadio de Toronto.

Este choque europeo promete alta intensidad, considerando que ambas escuadras avanzaron a los dieciseisavos como segundas en sus respectivos grupos y no tienen margen de error. El perdedor se despedirá anticipadamente de la cita planetaria.

España busca consolidar su favoritismo

Más temprano, la jornada arrancará con la presentación de España. La "Roja" europea, que clasificó tras ganar el Grupo H, se medirá ante la siempre aguerrida Austria a las 15:00 horas en el Estadio de Los Ángeles, en California.

Para cerrar la fecha mundialista, los fanáticos del fútbol podrán disfrutar del cruce entre Suiza y Argelia. Este último encuentro está programado para las 23:00 horas y se disputará en el BC Place Stadium de Vancouver.

¿Dónde ver los partidos de hoy en Chile?

Para los hinchas nacionales que no quieren perderse ningún detalle, la transmisión de los encuentros estará disponible en la televisión abierta. Chilevisión (CHV) emitirá los duelos de España y Portugal de manera gratuita, contando con una completa programación previa desde las 14:00 y 17:00 horas respectivamente.

Asimismo, las distintas plataformas de televisión por cable y streaming habilitadas por la FIFA, como DSportsGO mantendrán la cobertura oficial de los tres compromisos de esta fase eliminatoria del Mundial 2026.