Luto en Chile: muere Fernando Kliche, recordado actor de teatro y la televisión
- Viernes 3 de julio de 2026
- 12:53 hrs
Nacido el 8 de octubre de 1954 en Uruguay, llegó a Chile tras visitar a su padre, el también actor Walter Kliche, quien triunfaba en "La Madrastra".
Confirman fallecimiento de Fernando Kliche Hermida, emblemático actor de la televisión chilena.
La corporación Chileactores ratificó este viernes el deceso del destacado intérprete de 71 años, noticia que provocó hondo pesar en el mundo artístico. A través de un comunicado, la entidad valoró su trayectoria y lo definió como un profesional que transitó con maestría entre el drama y la comedia en el teatro, cine y teleseries.
Nacido el 8 de octubre de 1954 en Uruguay, llegó a Chile tras visitar a su padre, el también actor Walter Kliche, quien triunfaba en "La Madrastra".
Lo que pretendía ser una escala hacia España se convirtió en su residencia definitiva, impulsado por el dramaturgo Arturo Moya Grau para desarrollar su carrera actoral en el país. Su debut en pantalla chica se concretó en la producción "Casagrande" de Canal 13 con el personaje de Eduardo, dando inicio a su extenso recorrido por las áreas dramáticas chilenas de la época.
En 1993 alcanzó gran popularidad masiva en la teleserie "Marrón Glacé", donde dio vida al personaje de Octavio, rol que lo consolidó como un galán emblemático de la pantalla. Posteriormente, participó en recordadas producciones nacionales como "Champaña", "El amor está de moda", "Amándote" y "Lola", además de registrar pasos por Televisión Nacional (TVN) y Chilevisión. En su trayectoria también destacó el trabajo teatral junto a su padre en la obra "La intrusa" en 1989.
Durante el último tiempo, el profesional expandió su carrera hacia las plataformas digitales y el streaming de formato global, participando activamente en la serie "Baby Bandito" de Netflix y en el proyecto de podcast "Paraíso sin escalas". Con su partida, el mundo de las artes escénicas despide a uno de los rostros más reconocidos y con mayor huella en la historia de la ficción televisiva chilena, recibiendo muestras de afecto y condolencias de colegas del gremio y seguidores.