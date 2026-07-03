Luto en Chile: muere Fernando Kliche, recordado actor de teatro y la televisión

Nacido el 8 de octubre de 1954 en Uruguay, llegó a Chile tras visitar a su padre, el también actor Walter Kliche, quien triunfaba en "La Madrastra".

Confirman fallecimiento de Fernando Kliche Hermida, emblemático actor de la televisión chilena.

La corporación Chileactores ratificó este viernes el deceso del destacado intérprete de 71 años, noticia que provocó hondo pesar en el mundo artístico. A través de un comunicado, la entidad valoró su trayectoria y lo definió como un profesional que transitó con maestría entre el drama y la comedia en el teatro, cine y teleseries.



Nacido el 8 de octubre de 1954 en Uruguay, llegó a Chile tras visitar a su padre, el también actor Walter Kliche, quien triunfaba en "La Madrastra".

Lo que pretendía ser una escala hacia España se convirtió en su residencia definitiva, impulsado por el dramaturgo Arturo Moya Grau para desarrollar su carrera actoral en el país. Su debut en pantalla chica se concretó en la producción "Casagrande" de Canal 13 con el personaje de Eduardo, dando inicio a su extenso recorrido por las áreas dramáticas chilenas de la época.



