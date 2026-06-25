'Me salió todo lo chileno': El duro relato de la compatriota que protagonizó pelea viral en el Metro de Barcelona

Dayan Córdova rompió el silencio tras el incidente que dio la vuelta al mundo. La joven explicó que el conflicto se originó por insultos xenófobos de una pasajera a la que le molestaba que los latinos hablaran en español y no en catalán.

Hace un par de semanas, un video grabado al interior del Metro de Barcelona, en España, se volvió viral en redes sociales. En las imágenes se apreciaba una violenta pelea a golpes entre dos mujeres, donde una de las protagonistas resultó ser una compatriota: Dayan Córdova, quien reside hace más de cuatro años en el país europeo.

Tras el revuelo mediático, la joven chilena decidió entregar su versión de los hechos y relató la escalada de violencia y xenofobia que desató la trifulca en pleno vagón.

"Le molestaba que habláramos en castellano"

En conversación con Canal 13, Córdova explicó que el ambiente se tensó cuando una pasajera comenzó a proferir insultos racistas hacia las personas que viajaban a su alrededor.

"La mayoría de los que íbamos en el vagón, por no decir todos, éramos latinos. Le molestaba que viniésemos hablando en castellano y no en catalán", relató la chilena.

La situación pasó rápidamente de las palabras a las agresiones físicas. A través de sus redes sociales, Dayan detalló que decidió intervenir cuando la mujer atacó a uno de sus acompañantes: "Reacciono recién cuando esta persona golpea al chico que aparece al comienzo del video. Ahí me levanto, empiezo a decir ‘ridícula, cálmate, nos estás incomodando’".

El escupitajo y la pelea en el vagón

Fue en ese momento de interpelación cuando la agresora cruzó un límite que desató la furia de la chilena.

"Esta chica, lo primero que hace, es levantarse y escupirme. Me salió todo lo chileno", confesó. "La chica me escupe cuando me acerco a ella, estaba muy eufórica, gritando e insultando a todos. Ahí fue cuando dije ‘por qué nadie hace nada’".

La pelea física culminó con la mujer española siendo expulsada del tren. "A la chica la expulsan del vagón de una patada. Yo quería devolverme, estaba loca. Yo decía ‘no puede ser, no puede ser’ (...) Lo único que hice fue salir, tratar de ayudar a la persona con la que estaba", añadió Córdova, explicando que su acompañante terminó con una herida en la cabeza tras ser golpeado con un teléfono celular.

"Nunca me voy a arrepentir"

Más allá de la violencia del momento, Dayan reflexionó sobre el trasfondo de discriminación que sufren los migrantes y defendió su reacción ante el ataque injustificado.

Enfatizó que cuenta con toda su documentación en regla y que aporta a la sociedad española: "Yo no vengo aquí a robar, no vengo a hacer cosas malas. Vengo a trabajar, tengo mis papeles, tengo mi emprendimiento y encontraba muy injusto todo lo que estaba pasando".

Finalmente, cerró el tema asegurando que, aunque no promueve la violencia, no siente remordimiento por haberse defendido: