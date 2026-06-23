La disputa entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci sigue escalando. Luego de que la panelista anunciara acciones legales contra su expareja, el argentino defendió sus declaraciones y volvió a referirse a la polémica deuda que involucraría al hermano de la exintegrante de Mekano.

La controversia entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci sumó un nuevo episodio luego de que la panelista anunciara acciones legales contra su expareja, acusándolo de exponer aspectos íntimos de su vida personal y de ejercer violencia psicológica a través de reiteradas declaraciones públicas.

Lejos de poner fin al conflicto, el argentino respondió a los cuestionamientos y defendió sus dichos, especialmente aquellos relacionados con una supuesta deuda que involucraría a Rigeo, hermano de la exintegrante de Mekano.

¿Por qué Daniela Aránguiz anunció acciones legales contra Luis Mateucci?

La polémica se originó tras las declaraciones realizadas por Luis Mateucci en los programas ¿Volverías con tu ex? 2 y El Juicio de los Ex, donde abordó distintos episodios ocurridos durante su relación con Daniela Aránguiz.

Entre los temas que mencionó figuraron una presunta deuda asociada a un vehículo y un supuesto embarazo, afirmaciones que provocaron la inmediata reacción de la comunicadora.

A través de sus redes sociales, Aránguiz expresó su molestia y confirmó que recurrirá a la justicia para defender su honra.

“Hoy me siento profundamente triste, vulnerada y agredida como mujer”, escribió.

La panelista aseguró además que durante largo tiempo ha debido enfrentar comentarios relacionados con situaciones especialmente delicadas de su vida privada.