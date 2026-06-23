Daniela Aránguiz toma acciones legales contra Luis Mateucci: “Me siento vulnerada y agredida”
- Martes 23 de junio de 2026
- 15:04 hrs
La disputa entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci sigue escalando. Luego de que la panelista anunciara acciones legales contra su expareja, el argentino defendió sus declaraciones y volvió a referirse a la polémica deuda que involucraría al hermano de la exintegrante de Mekano.
La controversia entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci sumó un nuevo episodio luego de que la panelista anunciara acciones legales contra su expareja, acusándolo de exponer aspectos íntimos de su vida personal y de ejercer violencia psicológica a través de reiteradas declaraciones públicas.
Lejos de poner fin al conflicto, el argentino respondió a los cuestionamientos y defendió sus dichos, especialmente aquellos relacionados con una supuesta deuda que involucraría a Rigeo, hermano de la exintegrante de Mekano.
¿Por qué Daniela Aránguiz anunció acciones legales contra Luis Mateucci?
La polémica se originó tras las declaraciones realizadas por Luis Mateucci en los programas ¿Volverías con tu ex? 2 y El Juicio de los Ex, donde abordó distintos episodios ocurridos durante su relación con Daniela Aránguiz.
Entre los temas que mencionó figuraron una presunta deuda asociada a un vehículo y un supuesto embarazo, afirmaciones que provocaron la inmediata reacción de la comunicadora.
A través de sus redes sociales, Aránguiz expresó su molestia y confirmó que recurrirá a la justicia para defender su honra.
“Hoy me siento profundamente triste, vulnerada y agredida como mujer”, escribió.
La panelista aseguró además que durante largo tiempo ha debido enfrentar comentarios relacionados con situaciones especialmente delicadas de su vida privada.
Daniela Aránguiz negó las acusaciones sobre un supuesto embarazo
Dentro de su mensaje, la comunicadora rechazó categóricamente las declaraciones relacionadas con un presunto embarazo y afirmó que las constantes referencias públicas de su expareja han tenido consecuencias emocionales importantes.
“Hoy me siento cansada. Cansada de sentirme herida, cuestionada y expuesta”, manifestó.
Según explicó, la decisión de iniciar acciones judiciales busca resguardar su dignidad y poner freno a las declaraciones que considera ofensivas y perjudiciales para su imagen.
¿Qué respondió Luis Mateucci a las acusaciones?
Tras el anuncio de la querella, Luis Mateucci salió al paso de las críticas y defendió públicamente sus declaraciones.
El argentino insistió en que existen situaciones que, a su juicio, nunca han sido aclaradas y cuestionó duramente los cuestionamientos que ha recibido por parte de Daniela Aránguiz.
“¿Hasta cuándo tengo que aguantar tanta violencia conmigo, tanta mentira... tan chanta?”, expresó.
Además, reafirmó sus dichos respecto de la supuesta deuda que habría involucrado a Rigeo, tema que se transformó en uno de los puntos más comentados de la controversia.
Un conflicto que sigue creciendo fuera de pantalla
La disputa entre ambos se ha convertido en uno de los conflictos más comentados vinculados a ¿Volverías con tu ex? 2, espacio donde antiguas relaciones y episodios del pasado han vuelto a generar tensiones entre sus participantes.
Mientras Daniela Aránguiz sostiene que las declaraciones de Mateucci han sobrepasado límites personales y afectado su bienestar emocional, el argentino asegura que también ha sido objeto de ataques y acusaciones injustificadas.
Por ahora, el conflicto parece estar lejos de terminar. La anunciada acción judicial podría abrir un nuevo capítulo en una polémica que continúa sumando declaraciones cruzadas y captando la atención de los seguidores del espectáculo nacional.