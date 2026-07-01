Juegos físicos de PlayStation tienen sus días contados y Sony anuncia drástico cambio

A partir de 2028, los usuarios de la consola de Sony solo podrán adquirir títulos en formato digital, marcando el fin definitivo de la venta en tiendas tradicionales.

Este miércoles, se dio a conocer que PlayStation dejará de fabricar y distribuir videojuegos en formato físico a nivel global a partir del año 2028. La radical decisión de la marca obligará a los usuarios a comprar sus futuros juegos de manera exclusiva mediante descargas digitales.

El salto definitivo a la era digital

El inminente cambio en la estrategia de PlayStation eliminará por completo los clásicos discos en el mediano plazo. Desde la fecha estipulada, todo el catálogo de la compañía estará disponible únicamente a través de su tienda oficial en línea.

Esta transición responde a los recientes hábitos de consumo en la industria del entretenimiento. Durante los últimos años, las descargas directas y las suscripciones mensuales han superado con amplio margen a la comercialización de copias físicas.

Impacto en jugadores y comercio

La medida de abandonar el disco cambiará la forma en que los fanáticos coleccionan y revenden sus videojuegos. Además, las tiendas de retail y los locales comerciales especializados en el rubro deberán enfrentar la inminente desaparición de uno de sus productos clave.