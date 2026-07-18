Confirman muerte de conocido periodista chileno: fue parte de TVN

En principio, la información fue confirmada por el también comunicador Claudio Mardones, quien se mostró afectado por la pérdida en las redes sociales.

El mundo de las comunicaciones chilenas está de luto luego de que esta semana se confirmara la muerte de un recordado periodista que fue parte de Televisión Nacional de Chile (TVN).

Todo se trata de Claudio Bahamondes del Canto, profesional que trabajó por varios años en el departamento de prensa de la señal pública.

En principio, la información fue confirmada por el también comunicador Claudio Mardones, quien se mostró afectado por la pérdida en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, su excompañero escribió: “Adiós Claudio. Tantos años en TVN, colega. Descansa”.