Agencia O3 publica estudio con las 10 tendencias que redefinirán el marketing global en 2027

El informe de Agencia o3 sostiene que la inteligencia artificial no elimina la creatividad, sino que dispara el valor del criterio humano. El documento es de acceso gratuito y ya está disponible.

«La inteligencia artificial no está matando la creatividad. Está matando la creatividad sin criterio, que es otra cosa y valía mucho menos. Lo escaso ya no es producir: es decidir», señala Dante Torres, fundador y director de Agencia o3.

El estudio parte de una tesis central: todas las tendencias analizadas comparten un mismo efecto. Reducen drásticamente el costo de ejecutar una tarea —producir contenido, generar una campaña, atender un lead— y, al hacerlo, elevan el precio de decidir qué vale la pena hacer. En ese desplazamiento, según el informe, se juega la competitividad de las marcas en los próximos años.

La agencia creativa y de marketing O3 , presentó “10 Tendencias que Cambiarán el Mundo en 2027” , un estudio que analiza las fuerzas globales que están reconfigurando la forma en que las marcas se construyen, los productos se venden y las ideas se producen. El documento ya está disponible de forma gratuita y está dirigido a empresas y profesionales del marketing en Chile y la región.

Qué cubre el informe

El documento recorre diez tendencias que atraviesan marketing, creatividad, innovación, inteligencia artificial y ventas. Entre ellas: el reemplazo del SEO tradicional por la optimización para motores generativos (la disputa por «ser citado» por una IA en lugar de aparecer en un listado de enlaces); el paso de marcas juzgadas por su identidad visual a marcas juzgadas por su «voz»; el fin del dato de terceros y la urgencia de construir relación directa con el cliente; y la reconversión de servicios profesionales en productos vendidos como sistemas.

Cada tendencia se presenta con una señal observable en el presente y una recomendación concreta de acción para los próximos doce meses, en lugar de plantearse como una predicción abstracta.

Una lectura global desde la práctica

Agencia o3 acumula 20 años de trayectoria operando marcas en sectores como el inmobiliario, la salud y los servicios profesionales. Desde esa práctica —y no desde la especulación teórica— la agencia afirma haber identificado estas tendencias.

«Trabajamos todos los días en la intersección incómoda entre creatividad y resultado. Eso nos da una ventaja poco glamorosa pero muy útil: vemos las tendencias no cuando se anuncian, sino cuando empiezan a costar dinero. Son fuerzas globales, y desde Chile tenemos tanto derecho como cualquiera a marcar la conversación sobre hacia dónde va el mercado», agrega Torres.

Disponibilidad

El estudio «10 Tendencias que Cambiarán el Mundo en 2027» es de acceso gratuito y está disponible a solicitud. Los interesados pueden obtenerlo a través de las redes sociales de Agencia o3 (Instagram @o3agencia.cl @torresdante) o escribiendo a agencia@o3.cl.

Sobre Agencia o3

Agencia o3 es una agencia creativa y de marketing chilena con proyección global. Integra estrategia, creatividad, medios y tecnología en un mismo sistema de trabajo —al que denomina Brand OS— para construir marcas y sistemas comerciales medibles. Con 20 años de trayectoria, trabaja con clientes de los sectores inmobiliario, salud y servicios, además de desarrollar productos propios de servicio basados en inteligencia artificial. Más información en o3.cl.

CONTACTO DE PRENSA

Dante Torres, fundador y director Agencia o3

Correo: agencia@o3.cl

Web: o3.cl

Sede: Chile