La significativa pérdida que enluta la vida de Emilia Dides
- Sábado 18 de julio de 2026
- 12:46 hrs
La también ex Rojo se llenó de cariñosos mensajes de condolencias, mientras que sus fanáticos le enviaron todo el ánimo para este proceso de duelo.
Un duro momento atraviesa Emilia Dides, luego de que este viernes comunicara el sensible fallecimiento de su abuela.
Recordemos que hace unos días la ex Miss Universo Chile dio señales de su delicado estado de salud, cuando le dedicó una publicación en sus redes sociales.
En ese momento, Emilia Dides escribió: “Cómo cambia la vida… esto fue hace un mes y hoy mi abuelita está luchando por estar aquí“. Y continuó: “Eres una guerrera, solo fe y lindas energías“.
De inmediato, la modelo se llenó de mensajes de apoyo, mientras que ella no continuó dando información al respecto, mientras sus seguidores le dejaron sus mejores deseos.
Emilia Dides comunicó el fallecimiento de su abuela
A una semana de dicha publicación, la cantante confirmó la partida de su abuela con una serie de fotografías en las que aparece junto a ella a lo largo de su vida, y junto a su pequeña hija.
“No solo partiste tú, también una parte de mí se fue contigo. Te amaré toda mi vida, y trataré de ser aunque sea un poco la mujer que me enseñaste”, comenzó diciendo Emilia Dides.
Evidentemente afectada, la modelo aseguró que su abuela fue “el amor más puro y genuino que pude conocer, eres mi ángel, gracias por tu amor, gracias por ser mi guía y mi luz”.
“Sé que te fuiste en paz, pero me duele aceptar que no volveré a verte ni abrazarte”, lamentó la también influencer.
Finalmente, Emilia Dides se refirió al último momento que tuvo con su abuela. “Y respondiendo a la última pregunta que me hiciste: “Sí… nos volveremos a ver, te lo prometo. Te amo eternamente”.
La también ex Rojo se llenó de cariñosos mensajes de condolencias, mientras que sus fanáticos le enviaron todo el ánimo para este proceso de duelo.
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