La significativa pérdida que enluta la vida de Emilia Dides

La también ex Rojo se llenó de cariñosos mensajes de condolencias, mientras que sus fanáticos le enviaron todo el ánimo para este proceso de duelo.

Un duro momento atraviesa Emilia Dides, luego de que este viernes comunicara el sensible fallecimiento de su abuela. Recordemos que hace unos días la ex Miss Universo Chile dio señales de su delicado estado de salud, cuando le dedicó una publicación en sus redes sociales. En ese momento, Emilia Dides escribió: “Cómo cambia la vida… esto fue hace un mes y hoy mi abuelita está luchando por estar aquí“. Y continuó: “Eres una guerrera, solo fe y lindas energías“. De inmediato, la modelo se llenó de mensajes de apoyo, mientras que ella no continuó dando información al respecto, mientras sus seguidores le dejaron sus mejores deseos.