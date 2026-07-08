¿Te robaron el celular? Gobierno explica los pasos que debes seguir para bloquearlo de inmediato
- Miércoles 8 de julio de 2026
- 19:52 hrs
Cada año se roban cerca de 500 mil teléfonos en Chile. Conoce cómo bloquear el equipo, proteger tus datos y reducir el riesgo de delitos asociados.
Cada año se roban cerca de 500 mil teléfonos celulares en Chile, lo que equivale a unos 1.300 equipos al día. Se trata de uno de los delitos más frecuentes del país, ya que los celulares representan el 62,6% de los objetos sustraídos en espacios públicos.
Sin embargo, pese a la magnitud del problema, solo la mitad de las víctimas solicita el bloqueo del dispositivo, dejando expuesta información personal, bancaria y el acceso a diversas aplicaciones.
Frente a este escenario, el Gobierno presentó la campaña "Teléfono robado, teléfono bloqueado", cuyo objetivo es incentivar a las personas a actuar de forma inmediata tras el robo o hurto de un equipo.
¿Qué hacer si te roban el celular?
Las autoridades recalcaron que no es necesario presentar una denuncia antes de bloquear el teléfono. Las compañías de telecomunicaciones están obligadas a ofrecer canales gratuitos para realizar este trámite.
La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, explicó que el proceso será más ágil gracias al compromiso adquirido por las empresas del rubro.
"Tenemos el compromiso de las compañías de telecomunicaciones de hacer este procedimiento mucho más expedito, menos burocrático. Van a existir verificaciones de identidad, pero los teléfonos quedan bloqueados", señaló.
Los cuatro pasos recomendados
La campaña recomienda actuar lo antes posible siguiendo estas medidas:
Conocer el código IMEI del equipo, el cual se obtiene marcando *#06# desde el teléfono.
Contactar inmediatamente a la compañía telefónica.
Solicitar el bloqueo del IMEI y también de la tarjeta SIM.
Presentar posteriormente la denuncia ante Carabineros o la PDI.
Las autoridades recuerdan que bloquear el equipo impide que pueda seguir utilizándose en las redes móviles nacionales, mientras que bloquear la SIM evita que terceros accedan a llamadas, mensajes y códigos de verificación.
Llaman a reforzar la seguridad de los datos personales
El presidente ejecutivo de Chile Telco, Alfie Ulloa, enfatizó que, además del bloqueo, los usuarios deben adoptar medidas de protección para reducir el riesgo de fraudes.
Entre ellas recomendó utilizar contraseñas seguras, activar la autenticación en dos pasos y mantener protegida la información financiera almacenada en el dispositivo.
"Hay que hacerle la vida difícil a los delincuentes", afirmó.
La mayoría de los robos no llega a investigarse
Pese a que anualmente se registran cerca de 500 mil denuncias por robo de celulares, muchos de estos casos no son investigados.
Según explicó el exfiscal Claudio Uribe, la escasez de antecedentes para identificar a los responsables y la menor penalidad de estos delitos dificultan el desarrollo de investigaciones.
Por ello, las autoridades insistieron en que actuar durante los primeros minutos tras el robo puede ser fundamental para proteger los datos personales y evitar nuevos delitos asociados al uso del teléfono sustraído.