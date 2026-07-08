Cada año se roban cerca de 500 mil teléfonos en Chile. Conoce cómo bloquear el equipo, proteger tus datos y reducir el riesgo de delitos asociados.

Cada año se roban cerca de 500 mil teléfonos celulares en Chile, lo que equivale a unos 1.300 equipos al día. Se trata de uno de los delitos más frecuentes del país, ya que los celulares representan el 62,6% de los objetos sustraídos en espacios públicos.

Sin embargo, pese a la magnitud del problema, solo la mitad de las víctimas solicita el bloqueo del dispositivo, dejando expuesta información personal, bancaria y el acceso a diversas aplicaciones.

Frente a este escenario, el Gobierno presentó la campaña "Teléfono robado, teléfono bloqueado", cuyo objetivo es incentivar a las personas a actuar de forma inmediata tras el robo o hurto de un equipo.

¿Qué hacer si te roban el celular?

Las autoridades recalcaron que no es necesario presentar una denuncia antes de bloquear el teléfono. Las compañías de telecomunicaciones están obligadas a ofrecer canales gratuitos para realizar este trámite.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, explicó que el proceso será más ágil gracias al compromiso adquirido por las empresas del rubro.

"Tenemos el compromiso de las compañías de telecomunicaciones de hacer este procedimiento mucho más expedito, menos burocrático. Van a existir verificaciones de identidad, pero los teléfonos quedan bloqueados", señaló.